Trào ngược dạ dày có gây khó thở không?

Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản, thường xuyên khó thở. Triệu chứng này có phải do bệnh trào ngược dạ dày gây ra không, điều trị thế nào? (Hồng Nga, Tây Ninh)

Trả lời:

Các triệu chứng thường gặp của trào ngược dạ dày thực quản là ợ nóng, nôn ói, nóng rát vùng cổ họng, hơi thở có mùi... Thực quản và phổi có chung đường dẫn truyền thần kinh. Khi axit dạ dày trào lên và tác động đến các đầu dây thần kinh ở niêm mạc thực quản, não bộ nhận tín hiệu và kích hoạt phản xạ tự vệ. Hệ quả là cơ trơn phế quản co thắt, làm đường thở bị thu hẹp, dẫn đến hụt hơi, khó thở, thở khò khè.

Đầy hơi, chướng bụng thường đi kèm với trào ngược. Tình trạng này đẩy cơ hoành (cơ chính hỗ trợ hô hấp) lên, làm giảm không gian giãn nở của phổi khiến người bệnh phải thở gắng sức.

Bác sĩ Ngọc Bích tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trào ngược dạ dày thực quản thỉnh thoảng xảy ra, không đáng lo ngại nhưng tái phát thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) - một bệnh lý tiêu hóa mạn tính. Người bị GERD có nguy cơ cao hen suyễn, co thắt đường thở, giãn phế quản... kèm với các triệu chứng khác như đau và tức ngực (đặc biệt sau khi ăn), ho kéo dài, thở khò khè, khàn giọng, khó nuốt...

Bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra, tùy vào mức độ bệnh mà bác sĩ có phương pháp điều trị phù hợp như thay đổi lối sống, điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm cân (nếu thừa cân béo phì) hoặc dùng thuốc. Trường hợp biến chứng, người bệnh có thể được điều trị bằng các phương pháp khác như phẫu thuật nội soi tạo hình đáy vị.

ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Bích

Khoa Nội tiêu hóa

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM