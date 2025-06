Tràn dịch màng phổi do lao có thể gây ngạt thở

Người mắc bệnh lao có thể bị biến chứng tràn dịch màng phổi dễ dẫn đến ngạt thở, tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Lao phổi là bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, xảy ra khi vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis tấn công chủ yếu vào phổi. Một trong những biến chứng nguy hiểm ở người bệnh lao là tràn dịch màng phổi. Nếu lượng dịch tràn vào khoang màng phổi nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình cung cấp khí oxy cho cơ thể khiến người bệnh ngạt thở.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Đào Phương Thúy, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tràn dịch màng phổi do lao có thể ảnh hưởng đến nhiều nhóm tuổi, nhưng chủ yếu xuất hiện ở người trẻ, xảy ra ở nam nhiều hơn nữ. Người nhiễm HIV do suy giảm miễn dịch dễ bị nhiễm vi khuẩn lao, từ đó làm tăng nguy cơ phát triển tràn dịch màng phổi do lao. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ khác như chưa tiêm vaccine, hệ miễn dịch suy yếu (như phụ nữ trong thai kỳ hoặc sau sinh, người mắc bệnh tiểu đường...), sống chung hoặc thường xuyên chăm sóc người bệnh lao phổi. Chấn thương ở vùng ngực ảnh hưởng đến chức năng hô hấp cũng là nguyên nhân.

Bác sĩ kiểm tra phim chụp X-quang phổi cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Bác sĩ Thúy cho biết tràn dịch màng phổi do bệnh lao thường khởi phát với triệu chứng ho (chủ yếu là ho khan), có thể tăng khi thay đổi tư thế. Một số biểu hiện khác là đau ngực, sốt nhẹ chủ yếu về chiều, sụt cân và mệt mỏi. Khi lượng dịch tích tụ nhiều trong khoang màng phổi, người bệnh cảm thấy khó thở nhiều hơn. Khi chọc hút dịch màng phổi, dịch có màu vàng chanh.

Để phòng bệnh, bác sĩ Thúy khuyến cáo tiêm vaccine để tạo miễn dịch sớm, tránh tiếp xúc gần với người mắc lao phổi, nếu phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp bảo vệ. Nếu sống trong không gian có yếu tố liên quan đến lao (có người nhà mắc bệnh, tiếp xúc với người bệnh...) cần đảm bảo không gian sống thông thoáng, mở cửa sổ để tăng cường thông khí, giảm nguy cơ vi khuẩn lơ lửng trong không khí. Tận dụng ánh sáng mặt trời vì tia UV có thể tiêu diệt vi khuẩn lao. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi để hạn chế lây lan. Tăng cường sức khỏe bằng chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn.

Minh Đức