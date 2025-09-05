Tràn dịch màng phổi có chữa khỏi không?

Tôi bị tràn dịch màng phổi, hiện khó thở và đau tức ngực. Bệnh này có chữa khỏi hẳn không?(Hoàng Sơn, 48 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tràn dịch màng phổi là tình trạng dịch tích tụ bất thường giữa hai lá màng phổi. Thông thường, cơ thể chỉ có khoảng 10-20 ml dịch trong khoang này để bôi trơn, giúp phổi di chuyển nhịp nhàng khi hít thở. Khi lượng dịch tăng cao, phổi bị chèn ép, gây ra cảm giác tức ngực, khó thở, mệt mỏi.

Triệu chứng tràn dịch màng phổi có thể không rõ ràng ở giai đoạn đầu. Một số bệnh nhân chỉ thấy mệt, ho khan hoặc đau tức ngực nhẹ. Khi dịch nhiều hơn, họ có thể khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi, đau ngực tăng lên khi hít sâu, nói chuyện, vận động. Ở một số trường hợp, người bệnh sốt, ho có đờm, phù chân...

Tràn dịch màng phổi có thể chữa khỏi nếu được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực. Hiệu quả điều trị phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân gây bệnh. Người bị tràn dịch màng phổi do nhiễm khuẩn, lao hay suy tim, tiên lượng thường khả quan nếu tuân thủ đúng phác đồ. Ngược lại, khi tràn dịch xảy ra trên nền bệnh ung thư, quá trình điều trị phức tạp bởi thể trạng người bệnh suy yếu, dịch dễ tái phát nhanh dù chọc hút nhiều lần. Lượng dịch lớn sẽ chèn ép phổi, làm suy giảm hô hấp, ảnh hưởng đến các cơ quan khác.

Anh đã đi khám và chẩn đoán bị tràn dịch màng phổi, nên điều trị theo phác đồ của bác sĩ đã tư vấn và theo dõi các dấu hiệu tăng nặng bất thường.

Hiện, có nhiều phương pháp điều trị tràn dịch màng phổi giúp cải thiện tình trạng, nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân. Tùy từng trường hợp, số lượng dịch, nguyên nhân gây tràn dịch, bác sĩ có chỉ định theo dõi hoặc chọc hút dịch màng phổi. Đây là thủ thuật thường không cần gây mê và ít để lại biến chứng. Sau khi hút dịch, người bệnh có thể về trong ngày, giảm khó thở và tức ngực.

Êkíp bác sĩ nội soi điều trị người bệnh bị tràn dịch màng phổi Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi lượng dịch nhiều hoặc tái phát nhanh, bác sĩ có thể dẫn lưu màng phổi. Phương pháp này sử dụng một ống dẫn lưu vô trùng đưa vào khoang màng phổi, kết nối với hệ thống chuyên dụng để loại bỏ dịch, giúp phổi giãn nở, hoạt động bình thường trở lại.

Bác sĩ dùng kháng sinh trong trường hợp viêm mủ màng phổi, thuốc kháng lao cho bệnh nhân lao phổi, hóa chất hoặc kỹ thuật gây dính màng phổi cho người ung thư nhằm hạn chế dịch tái phát nhanh.

Nhiều bệnh nhân sau khi tuân thủ phác đồ đã phục hồi chức năng hô hấp và trở lại sinh hoạt bình thường. Nhận biết dấu hiệu cảnh báo, khám định kỳ, tuân thủ can thiệp kịp thời giúp người bệnh hồi phục, giảm nguy cơ biến chứng tràn dịch màng phổi.

ThS.BS Đào Phương Thúy

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội