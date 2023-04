TP HCM công bố biến chủng mới của Omicron

Sở Y tế TP HCM giải trình tự gene virus bệnh nhân Covid-19 trong 3 tháng đầu năm, phát hiện biến chủng phụ XBB.1.5 của Omicron.

Sáng 14/4, Sở Y tế cho biết các mẫu bệnh phẩm được lấy từ ngày 11/1 đến 20/3, do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM giải trình tự gene virus. Kết quả, có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó 2 mẫu nhiễm biến chủng BA.5, một mẫu BA.2.75, một mẫu XBB.1 và một mẫu XBB.1.5.

Đây là lần đầu tiên XBB.1.5 được ghi nhận tại Việt Nam. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp XBB.1.5 vào nhóm biến chủng đáng quan tâm (Variant Of Interest - VOI), theo dõi chặt chẽ. 7 biến chủng khác thuộc nhóm đang được theo dõi (Variant Being Monitored - VBM), gồm BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 và XBB.1.9.1.

Như vậy, hầu hết biến chủng trên đã xuất hiện tại Việt Nam.

XBB.1.5 đang chiếm ưu thế trên toàn cầu, đã được phát hiện ở 94 quốc gia. WHO ghi nhận hơn 47% ca Covid-19 thế giới trong tháng 3 nhiễm chủng này, so tháng 2 chiếm gần 40%. Theo Sở Y tế TP HCM, các dữ liệu phân tích cho thấy không có báo cáo nào về mức độ nghiêm trọng, nhập viện, tử vong do chủng này cao hơn so với các chủng đang lưu hành.

Từ đầu tháng 3 đến nay, TP HCM ghi nhận trung bình mỗi ngày một ca Covid. Số ca nhiễm trong tuần này tăng nhẹ, ngày 12/4 thêm 3 ca, và ngày 13/4 có 7 ca. 12 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, không có ca nặng phải thở máy.

Sở Y tế khuyến cáo người dân duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 bằng cách tiêm vaccine đủ liều, nhất là với trẻ em từ 5 tuổi trở lên và nhóm có yếu tố nguy cơ cao.