Tiếp xúc vết thương ngoài da có lây viêm gan D?

Chồng tôi bị đứt tay chảy máu nhiều, tôi băng bó giúp nên dính máu. Tiếp xúc với vết thương ngoài da có lây viêm gan D không? (Hồng Chi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Virus viêm gan D lây qua quá trình tiếp xúc với máu hoặc dịch tiết mang mầm bệnh, từ mẹ sang con, quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung kim tiêm, phơi nhiễm qua các vết thương hở ngoài da... Người thường xuyên tiếp xúc máu, dịch cơ thể do tính chất công việc, đang lọc máu, chạy thận định kỳ cũng có nguy cơ nhiễm virus này.

Tuy nhiên, viêm gan D do virus viêm gan loại D (còn gọi viêm gan delta, HDV) gây ra. Chủng virus này cần có virus viêm gan B (HBV) để tồn tại và nhân lên. Người bệnh chỉ có thể bị nhiễm viêm gan D khi đã hoặc đang nhiễm viêm gan B. Nếu bạn không mắc bệnh viêm gan B, khả năng lây nhiễm viêm gan D từ chồng hầu như không xảy ra.

Bác sĩ Phương khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm gan D là bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, nếu không can thiệp điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng như xơ gan, suy gan, ung thư biểu mô tế bào gan... Một số trường hợp nhiễm viêm gan D cấp tính có thể tự khỏi mà không cần điều trị y tế. Người bệnh cần bảo vệ sức khỏe gan và sức khỏe tổng thể để phục hồi, cải thiện chức năng gan sau đó. Đối với bệnh viêm gan D mạn tính, bác sĩ có thể chỉ định người bệnh điều trị với các loại thuốc kháng virus đặc hiệu song song điều trị viêm gan B mạn tính.

Người có triệu chứng nghi ngờ viêm gan D như sốt, đau bụng, nôn mửa, nôn, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, phân có màu nhạt hoặc xám, vàng da, vàng mắt... nên đến bác sĩ để được chẩn đoán, điều trị phù hợp. Các triệu chứng này xuất hiện trong vòng 3-7 tuần sau lần bị nhiễm trùng gan đầu tiên. Triệu chứng tăng dần tùy mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Hiện, không có vaccine đặc hiệu cho viêm gan D. Nguy cơ đồng nhiễm viêm gan D và viêm gan B có thể được kiểm soát bằng cách tiêm vaccine phòng viêm gan B. Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm giúp phát hiện viêm gan D hay các loại viêm gan virus khác, kiểm soát bệnh kịp thời, hạn chế biến chứng.

Để phòng bệnh, mỗi người cần hạn chế uống rượu bia, không ăn nhiều các thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh vì chứa nhiều chất béo xấu gây hại cho gan. Không dùng chung các vật dụng cá nhân với người khác, nhất là các dụng cụ dễ dính máu như dao cạo, bàn chải đánh răng, lược... Sử dụng găng tay y tế khi chạm vào vết thương của người khác; dùng bao cao su khi quan hệ tình dục góp phần phòng ngừa viêm gan D.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Hoài Phương

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM