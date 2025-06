Tiền ung thư cổ tử cung ở tuổi 30

TP HCMChị Ngát, 30 tuổi, nhiễm chủng virus HPV 16 và một số chủng khác, bác sĩ chẩn đoán tiền ung thư cổ tử cung, được khoét chóp cổ tử cung để có thể mang thai sau này.

Theo ThS.BS Kiều Lệ Biên, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khoảng 80% phụ nữ nhiễm virus HPV ít nhất một lần trong đời. Nhóm phụ nữ này có thể bị tái nhiễm cùng chủng và khác chủng gấp 4 lần so với người khác. Thông thường, cơ thể có khả năng tự đào thải virus này trong 1-2 năm nếu sức đề kháng tốt. Tuy nhiên, những trường hợp nhiễm virus HPV kéo dài dai dẳng, nguy cơ gây tiền ung thư hay ung thư cổ tử cung tăng lên.

"Chị Ngát đã tiêm phòng nhưng chưa đủ ba mũi, nhiễm virus HPV khả năng do chưa sinh được hiệu giá kháng thể phòng bệnh vì chưa tiêm đủ số mũi theo phác đồ", bác sĩ Biên nói. Hiệu giá kháng thể là nồng độ kháng thể đặc hiệu có trong máu, nếu càng cao thì khả năng bảo vệ của cơ thể chống lại virus đó càng mạnh.

Kết quả soi cổ tử cung và sinh thiết của chị Ngát ghi nhận tổn thương trong biểu mô vảy độ cao lan kênh (ống) cổ tử cung. Dấu hiệu này cho thấy bất thường của tế bào vảy đã lan sâu vào bên trong ống cổ tử cung, nguy cơ tiến triển thành ung thư cổ tử cung tại chỗ, xâm lấn nếu không được điều trị vì khó kiểm soát độ sâu của sang thương.

Bác sĩ Biên đánh giá chị Ngát được phát hiện tiền ung thư cổ tử cung mức độ 3 (CIN3), điều trị kịp thời có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Do chị chưa có con, bác sĩ quyết định can thiệp khoét chóp cổ tử cung loại bỏ tổn thương nhằm bảo tồn tử cung, duy trì khả năng sinh sản. Sau can thiệp, chị cần tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi, phát hiện sớm khả năng bệnh tái phát, có phương án xử trí kịp thời. Khi mang thai, chị Ngát có thể được bác sĩ đánh giá nguy cơ từ sớm xem có hở eo tử cung, cổ tử cung ngắn để được cân nhắc khâu vòng cổ tử cung dự phòng sinh non khi có chỉ định.

Bác sĩ Biên (giữa) cùng ê kíp khoét chóp cổ tử cung cho người bệnh. Ảnh: Ngọc Châu

Tiền ung thư, ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm thường không có triệu chứng. Một số phụ nữ bị xuất huyết âm đạo bất thường sau giao hợp, giữa kỳ kinh hoặc sau mãn kinh, tiết dịch âm đạo bất thường, đau khi quan hệ, đau vùng chậu, sưng phù chi dưới... thì tổn thương thường rõ ràng, có thể đã lan rộng.

Virus HPV là loại virus gây u nhú ở người, trong đó khoảng 40 chủng có thể gây các bệnh về đường sinh dục, các chủng nguy cơ cao dẫn đến ung thư cổ tử cung bao gồm 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59... Virus không gây ra biểu hiện rõ ràng, tồn tại lâu dài, diễn tiến âm thầm. HPV thường lây nhiễm khi tiếp xúc da - da, da - niêm mạc có dịch tiết chứa HPV... như tiếp xúc sinh dục hoặc quan hệ tình dục. Quá trình nhiễm HPV nguy cơ cao tiến triển thành ung thư xâm lấn khoảng 10-15 năm. Một số ít trường hợp rút ngắn còn 1-2 năm, theo bác sĩ Biên.

Hiện, tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ từ 21 tuổi đã quan hệ tình dục gồm phết tế bào cổ tử cung, xét nghiệm HPV, quan sát cổ tử cung bằng dung dịch axit acetic. Khi người bệnh có kết quả tầm soát bất thường, bác sĩ chỉ định soi cổ tử cung khi cần thiết. Bác sĩ sinh thiết vùng nghi ngờ, sau đó giải phẫu bệnh để chẩn đoán xác định sang thương. Với trường hợp ung thư xâm lấn, người bệnh có thể được kết hợp chẩn đoán hình ảnh MRI để đánh giá giai đoạn.

Để phòng ngừa nhiễm HPV, bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi sử dụng bao cao su, quan hệ tình dục an toàn, tiêm ngừa vaccine HPV đúng theo phác đồ. Phụ nữ trên 21 tuổi, đã quan hệ tình dục nên tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi