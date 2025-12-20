Tiêm vaccine có phòng ung thư gan không?

Tôi vừa phát hiện mắc bệnh viêm gan B. Vợ tôi tiêm vaccine có giúp phòng bệnh này và ung thư gan không, nên làm gì để kiểm soát bệnh gan? (Mạnh Trường, 35 tuổi)

Trả lời:

Ung thư gan là bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa, điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn sớm. Tiêm vaccine có thể phòng viêm gan B. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan là nhiễm virus viêm gan B và viêm gan C. Tiêm vaccine phòng viêm gan B góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh. Vợ bạn nếu chưa mắc viêm gan B nên tiêm vaccine phòng bệnh càng sớm càng tốt. Trẻ em và người dưới 59 tuổi nên tiêm phòng viêm gan B để bảo vệ gan.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa viêm gan C, nhưng đã có thể chữa khỏi bằng thuốc nếu đã mắc bệnh. Mỗi người nên thực hiện các biện pháp bảo vệ như quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung bơm kim tiêm, tránh tiếp xúc với máu, dịch tiết của người nhiễm bệnh để phòng viêm gan B, C. Người mắc các bệnh về gan như viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu... nên kiểm soát tốt bệnh, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, tránh để tổn thương gan tiến triển thành xơ gan, ung thư gan.

Để bảo vệ gan nên hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá. Rượu làm tăng nguy cơ xơ gan, khiến gan dễ bị nhiễm độc. Thuốc lá chứa nhiều hóa chất độc hại có thể thúc đẩy quá trình ung thư hóa tế bào gan. Nguy cơ mắc ung thư gan tăng cao hơn ở những người vừa uống rượu vừa hút thuốc lá trong thời gian dài.

Người bệnh béo phì dễ bị gan nhiễm mỡ không do rượu nên giảm cân, duy trì cân nặng hợp lý bằng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục đều đặn. Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện, tăng cường món giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất. Nếu làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh phòng ngừa, mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ để kịp thời sớm phát hiện những bất thường, điều trị phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Nội Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM