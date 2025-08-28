Thuốc nhuộm phát sáng u ác tính dẫn đường bác sĩ phẫu thuật

TP HCMThành, 19 tuổi, đau đầu dữ dội, bác sĩ phát hiện u não ác tính và dùng kỹ thuật nhuộm huỳnh quang hiển thị rõ cấu trúc u để phẫu thuật.

Thành là du học sinh Mỹ về Việt Nam nghỉ hè, bỗng thường xuyên đau đầu dữ dội kèm chóng mặt, hoa mắt, mất thăng bằng. Nghĩ do thay đổi thời tiết và lệch múi giờ, Thành không đi khám, khi triệu chứng nặng vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) 3 Tesla sọ não cho thấy khối u kích thước lớn 4,6 cm ở thùy nhộng tiểu não. Khối u chèn ép não thất 4 và cống não, gây giãn não thất bên, não thất 3, phù quanh não thất và thoát vị hạnh nhân tiểu não qua lỗ chẩm.

Ngày 26/8, ThS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết Thành đau đầu thứ phát có thể liên quan đến khối u não. Bác sĩ hội chẩn nghi ngờ đây là u Medulloblastoma - một loại u nguyên bào thần kinh đệm ác tính vùng tiểu não. Loại u này thuộc mức độ nguy hiểm cao, phát triển nhanh, dễ lan theo dịch não tủy, thường gặp hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Chụp MRI 3 Tesla cho thấy khối u nằm trong tiểu não của Thành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật với mục tiêu là loại bỏ tối đa khối u, giải quyết tắc nghẽn dịch não tủy, đồng thời lấy mẫu mô để xác định bản chất, từ đó xây dựng phác đồ điều trị bổ sung. Bác sĩ Vũ tiên lượng ca mổ phức tạp do khối u có đặc tính thâm nhiễm vào các nhu mô não lành xung quanh, khó phân biệt ranh giới giữa u và mô bình thường. Êkíp quyết định ứng dụng kỹ thuật nhuộm u bằng huỳnh quang Fluorescein Sodium hướng dẫn trong mổ. Đây là một chất nhuộm hữu cơ, phát sáng khi chiếu ánh sáng xanh lục ở bước sóng trong khoảng 540-690 nm.

Sau khi tiêm vào tĩnh mạch, thuốc tập trung tại vùng khối u có hàng rào máu não bị phá vỡ - hiển thị rõ sự thâm nhiễm u vào mô não xung quanh. Dưới kính vi phẫu AI Kinevo 900 có chức năng chụp huỳnh quang và bộ lọc chuyên dụng, toàn bộ ranh giới khối u hiện lên rõ rệt, tách biệt với mô não lành, giúp bác sĩ loại bỏ tối đa mô bệnh.

Ca mổ diễn ra gần ba giờ, khối u được lấy gần như toàn bộ, não thất được giải phóng. Kết quả giải phẫu bệnh xác định u nguyên bào thần kinh đệm Medulloblastoma nhóm SHH TP53 kiểu hoang dã.

Hậu phẫu, Thành tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu thần kinh ổn định, giảm hẳn đau đầu, không còn buồn nôn hay chóng mặt, có thể tập đi với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên. Hiện, người bệnh được theo dõi để xây dựng phác đồ xạ trị - hóa trị bổ sung nhằm ngăn nguy cơ tái phát.

Bác sĩ đang lấy khối u của Thành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Vũ cho hay các khối u xuất phát từ não thất 4, có xu hướng chèn vào thân não, thường khởi phát bằng các triệu chứng đau đầu buổi sáng, buồn nôn, nhìn mờ hoặc nhìn đôi, dáng đi loạng choạng, thậm chí hôn mê. Người bệnh không nên chủ quan với các triệu chứng như đau đầu dai dẳng vào sáng sớm, kèm theo nôn, chóng mặt, rối loạn thăng bằng, nên đến khoa Thần kinh để khám.

Phượng Thy

*Tên người bệnh đã được thay đổi