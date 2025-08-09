Những thực phẩm ăn giảm đau đầu

Người thường xuyên bị đau đầu có thể ăn cá béo, trứng, gừng chứa magie, vitamin B2, omega-3, chất chống oxy hóa để giảm tình trạng, phòng tái phát.

Đau đầu là triệu chứng phổ biến, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, thay đổi nội tiết, thiếu máu não, mất nước hoặc hạ đường huyết. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết ngoài điều trị nguyên nhân nền, điều chỉnh chế độ ăn đúng cách, ưu tiên các dưỡng chất có khả năng điều hòa thần kinh, giãn mạch và chống viêm hỗ trợ kiểm soát đau đầu.

Ngũ cốc nguyên cám và hạt cung cấp vitamin nhóm B (nhất là B2 và B6), chất xơ, magie. Tryptophan trong những thực phẩm này giúp điều hòa chất dẫn truyền thần kinh, tăng sản xuất serotonin, có lợi cho tâm trạng và giấc ngủ. Ăn bữa ăn sáng với yến mạch, sữa hạt và trái cây tươi có thể duy trì đường huyết ổn định, ngăn đau đầu do hạ đường huyết.

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi... chứa nhiều axit béo omega-3 có đặc tính chống viêm tự nhiên, giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn đau nửa đầu. Người trưởng thành có thể ăn cá béo 2-3 lần mỗi tuần, nên hấp, áp chảo nhẹ thay vì chiên ngập dầu để không làm mất chất.

Rau xanh như rau chân vịt (cải bó xôi), cải xoăn, cải rổ... chứa nhiều magie, khoáng chất, có vai trò thư giãn mạch máu và điều hòa dẫn truyền thần kinh. Thiếu magie có liên quan đến đau đầu ở một số nhóm người, nhất là phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt. Mỗi người nên bổ sung rau xanh vào bữa chính trong thực đơn hằng ngày, ưu tiên chế biến dạng luộc, hấp, hoặc xào ít dầu để giữ lại dưỡng chất.

Món ăn chứa magie, vitamin B2, omega-3 hỗ trợ cải thiện tình trạng đau đầu. Ảnh: Trọng Nghĩa

Gừng có đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa, làm dịu cảm giác buồn nôn và đau đầu. Người bị đau đầu có thể dùng trà gừng ấm, canh gừng hoặc thêm lát gừng tươi vào các món ăn. Tuy nhiên, người có bệnh dạ dày nên dùng gừng với lượng vừa phải.

Trứng giàu riboflavin (vitamin B2) có liên quan đến giảm tần suất đau nửa đầu. Mỗi quả trứng cung cấp khoảng 25% nhu cầu vitamin B2 mỗi ngày. Mỗi người có thể ăn khoảng 2-3 quả trứng luộc một tuần kết hợp với rau xanh để tăng giá trị dinh dưỡng.

Người bệnh nên hạn chế các thực phẩm dễ gây kích thích cơn đau như mì gói, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn nhiều bột ngọt, thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt xông khói) và cà phê liều cao. Chúng có thể chứa chất như tyramine, nitrat, caffeine làm co giãn mạch máu bất thường, gây kích thích thần kinh hoặc mất nước, từ đó khởi phát hoặc làm nặng thêm cơn đau đầu.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị người thường xuyên bị đau đầu cần ngủ đủ giấc, hạn chế stress, tập thể dục đều đặn, không lạm dụng thuốc giảm đau, đi khám khi cơn đau xuất hiện bất thường. Bổ sung một số tinh chất thiên nhiên khác như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có thể tăng cường máu lên não, cải thiện kết nối thần kinh, giảm đau đầu và mất ngủ.

Trọng Nghĩa