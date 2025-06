Thực quản giãn bởi co thắt tâm vị

TP HCMChị Linh, 31 tuổi, 7 ngày liên tục không thể ăn uống, nuốt nghẹn, bác sĩ chẩn đoán thực quản giãn 7 cm do co thắt tâm vị.

Chị Linh mắc chứng co thắt tâm vị (rối loạn chức năng ở thực quản) cách đây 7 năm, đã nong bóng hơi hai lần. Gần đây, bệnh tái phát khiến chị giảm 5 kg, suy kiệt, đi đứng không vững, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Kết quả chụp X-quang thực quản có thuốc cản quang ghi nhận thực quản của chị Linh giãn 7 cm (bình thường 1,5 cm), ứ đọng thuốc cản quang xen lẫn thức ăn. Kết quả đo áp lực nhu động thực quản (HRM) có độ phân giải cao ghi nhận bất thường co bóp cơ thắt và co giãn của thực quản.

Ngày 28/6, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị Linh mắc chứng co thắt tâm vị type 2, mức độ nặng, cần phẫu thuật can thiệp. "Nếu để lâu, người bệnh nuốt nghẹn và khó ăn uống sẽ càng nặng, suy kiệt, nguy cơ cao bị viêm loét thực quản, viêm phổi hít", bác sĩ Hùng nói, giải thích thêm không thể tiếp tục nong bóng điều trị do cơ quan thực quản giãn quá rộng từ hai lần nong bóng trước. Nếu can thiệp POEM (cắt cơ vòng thực quản qua ngả miệng) sẽ khó vì thời gian phẫu thuật kéo dài, nguy cơ biến chứng cao.

Sau hội chẩn, bác sĩ Hùng chỉ định người bệnh phẫu thuật nội soi bằng phương pháp Heller, vừa cắt cơ vòng dưới thực quản qua ngả bụng giúp giảm áp lực, đồng thời tạo van chống trào ngược cho người bệnh, duy trì hiệu quả dài lâu. Êkíp phẫu thuật ghi nhận thực quản giãn to, phình vị dạ dày dính vào lách bệnh nhân, gỡ dính, cắt cơ vòng dưới thực quản 6 cm, xuống dạ dày 2 cm, bảo tồn niêm mạc và khâu tạo van chống trào ngược.

Kết quả chụp X-quang thực quản kiểm tra sau mổ bệnh nhân không còn ứ đọng nước ở thực quản, hết nuốt nghẹn, xuất viện sau một ngày. Chị cần ăn lỏng 5-7 ngày, sau đó chuyển dần sang chế độ ăn đặc hơn.

Bác sĩ Minh Hùng (bên trái) phẫu thuật nội soi cắt cơ vòng dưới thực quản cho chị Linh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Co thắt tâm vị là dạng rối loạn chức năng mà thực quản không thể đẩy thức ăn xuống dạ dày, cơ vòng dưới thực quản không mở ra hoàn toàn (tăng áp lực cơ vòng dưới) gây ứ đọng thức ăn tại thực quản. Bệnh xảy ra do tổn thương hoặc thoái hóa các tế bào thần kinh trong thực quản, nhất là các tế bào thần kinh trong đám rối thần kinh nằm ở thành thực quản.

Tùy theo mức độ co thắt tâm vị, bác sĩ có chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như điều trị nội khoa (dùng thuốc), tiêm độc tố botulinum trực tiếp vào cơ vòng thực quản dưới qua nội soi, nong cơ thắt thực quản dưới bằng bóng. Người bệnh cũng có thể cần can thiệp phẫu thuật cắt cơ vòng dưới thực quản qua ngả miệng (POEM) hoặc qua ngả bụng (Heller).

Nguyên nhân gây bệnh cho đến vẫn chưa xác định rõ ràng, một số yếu tố nguy cơ như di truyền, nhiễm trùng, thường xuyên căng thẳng, lo âu, hút thuốc lá, rượu bia... Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở lứa tuổi trung niên.

Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như khó nuốt, nôn ọe, đau và khó chịu ở vùng ngực, ợ nóng, sụt cân... người bệnh nên đến khám ở các cơ sở y tế chuyên sâu, uy tín để được xác định bệnh và điều trị kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi