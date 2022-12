Thực phẩm nên ăn, nên tránh khi cổ họng bỏng rát

Người bị đau rát cổ họng do liên cầu khuẩn nên ăn súp, sinh tố, sữa chua…, tránh các loạt hạt, quả có tính axit gây kích ứng cổ họng.

Viêm họng do liên cầu khuẩn (Streptococcus) là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn với một số triệu chứng như viêm họng, sưng cổ họng, amidan to, hôi miệng, sốt, nhức đầu, ớn lạnh, chán ăn...

Bệnh có thể khiến bạn không muốn ăn hoặc uống vì lo bị kích thích cổ họng. Mặc dù không có chế độ ăn kiêng khuyến nghị nào cho người bệnh viêm họng do liên cầu khuẩn nhưng một số thực phẩm có thể giúp làm dịu cơn đau. Chúng còn cung cấp cho cơ thể các vitamin và khoáng chất cần thiết. Dưới đây là những gợi ý thực phẩm nên ăn, nên kiêng.

Thực phẩm nên chọn

Chất lỏng ấm và mát: Đồ uống ấm như trà có thể giúp giảm đau họng. Học viện Bác sĩ Gia đình Mỹ (AAFP) khuyên người bệnh nên nhấm nháp cả đồ uống mát và ấm chẳng hạn nước dùng, súp, trà... Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Trị liệu Mỹ năm 2012 cho thấy, chất carnosine trong nước hầm xương có thể giúp ngăn chặn chứng viêm ở cổ họng.

Đồ uống và thức ăn mát lạnh như sữa chua, trái cây đông lạnh... có ích cho một số người bị đau họng. Kết hợp sữa chua và mật ong có thể tăng thêm lợi ích cho cổ họng. Theo Học viện Bác sĩ Gia đình Mỹ, ngậm những viên đá hoặc kẹo cứng cũng có thể cải thiện triệu chứng. Uống nhiều nước giữ cho cổ họng được bôi trơn, dễ nuốt hơn; giúp cung cấp nước cho cơ thể, tốt cho người đang bị viêm họng do liên cầu khuẩn.

Sinh tố và trái cây xay nhuyễn: Trái cây là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa góp phần chống lại nhiễm trùng. Ăn nhiều loại trái cây có màu sắc khác nhau như quả mọng, dưa hấu, chuối... là cách đơn giản để cơ thể nhận được nhiều loại chất chống oxy hóa hỗ trợ miễn dịch. Mật ong, nước chanh, giấm táo có đặc tính kháng khuẩn, giúp giảm viêm và người bệnh có thể uống thường xuyên.

Thức uống với chanh, mật ong, quế... giúp cổ họng dễ chịu hơn. Ảnh: Freepik

Người bị viêm họng do liên cầu khuẩn thường cảm thấy khó khăn khi muốn nhai một miếng trái cây. Vì vậy, trái cây và sinh tố xay nhuyễn sẽ tốt và dễ ăn hơn, giúp vượt qua những triệu chứng khó chịu này. Nhiệt độ mát của sinh tố cũng làm dịu cơn đau, cung cấp nước.

Thức ăn mềm, dễ nuốt: Thức ăn mềm như nước dùng, khoai tây nghiền, trứng bác, ngũ cốc, sữa chua... ít gây kích ứng khi cổ họng bỏng rát. Chúng giúp người bệnh duy trì lượng calo hàng ngày, nạp thêm protein cần thiết, bởi khi cơ thể không khỏe, bạn thường ăn ít hơn, lượng calo thiếu hụt nhưng lại không cảm thấy đói.

Thực phẩm nên tránh

Bạn nên tránh thức ăn sắc, cứng hoặc cay. Các loại thực phẩm như khoai tây chiên, bánh quy, bỏng ngô, các loạt hạt... có thể gây đau khi nuốt. Thực phẩm và đồ uống có tính axit như cà chua, cam, bưởi, chanh... cần hạn chế. Sữa hoặc các sản phẩm từ sữa có nhiều chất béo có thể làm tăng sản xuất chất nhầy, khiến bạn nuốt khó khăn hơn.

Bên cạnh chọn thực phẩm phù hợp, người bệnh cũng có thể thử một số cách để cổ họng dễ chịu hơn tại nhà. Bạn nên súc miệng bằng nước muối ấm sinh lý có bán tại các nhà thuốc. Nước xịt mũi, viên ngậm thảo dược, thuốc giảm đau không kê toa sẽ có ích, tuy nhiên, bạn không nên làm dụng và nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Máy tạo độ ẩm có thể giúp giữ ẩm cho màng nhầy. Bạn nên lưu ý vệ sinh thiết bị hàng ngày để ngăn ngừa nấm mốc và vi khuẩn tích tụ. Người bệnh cần nghỉ ngơi, tránh nói nhiều khi cổ bỏng rát, hạn chế tiếp xúc với người khác vì bệnh rất dễ lây lan.

Kim Uyên

(Theo Livestrong, Insider)