6 loại đồ uống giúp dịu đau họng ngày hè

Bạn có thể pha trà gừng, trà hoa cúc, nước ấm với mật ong và chanh… để giảm cơn đau rát cổ khi trời vào hè nắng nóng.

Viêm họng rất thường gặp ở người lớn, trẻ nhỏ. Mùa nắng nóng, ăn và dùng nhiều đồ ăn lạnh có thể khiến bạn đau họng. Các biện pháp làm dịu cổ họng tại nhà cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết để chống lại nhiễm trùng.

Một số lựa chọn đồ uống có lợi cho bệnh viêm họng như trà nóng, nước ấm với chanh và mật ong có tính kháng viêm; sinh tố trái giàu chất xơ, chất chống oxy hóa.

Nước ấm với chanh và mật ong

Những đồ uống ấm có thể làm dịu cơn đau họng. Amy Gorin, một chuyên gia dinh dưỡng tại New York (Mỹ), cho biết, nước nóng có tác dụng giảm đau họng, ho và sổ mũi. Bạn nên uống nước chanh ấm khi đau họng do bệnh vì nó có thể bổ sung một lượng nhỏ vitamin C. Vitamin C có thể tăng cường hệ miễn dịch và thậm chí có thể giúp bạn nhanh khỏi cảm lạnh.

Thêm mật ong vào nước chanh làm giảm đau họng và ho. Một nghiên cứu năm 2017 đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy, mật ong có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi chứng đau họng do đặc tính chống viêm.

Trà gừng

Trà gừng có thể làm dịu cơn đau họng. Nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ chỉ ra chiết xuất gừng tươi trong nước nóng có thể giúp bảo vệ bạn khỏi virus hợp bào hô hấp - loại virus lây nhiễm cao thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Chuyên gia dinh dưỡng Gorin cũng cho biết, uống trà gừng có thể có lợi khi cơ thể không khỏe. Có một số bằng chứng cho thấy nó có thể giúp làm dịu cơn đau họng và giảm tắc nghẽn nhưng cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu.

Trà hoa cúc

Nếu không thích trà gừng, bạn có thể chọn trà hoa cúc. Theo bác sĩ Amber Robins tại Mỹ, trà hoa cúc có thể làm giảm viêm ở cổ họng. Trà hoa cúc có thể thúc đẩy thư giãn và giúp bạn ngủ ngon, tăng cường hệ thống miễn dịch và phục hồi tốt hơn sau bệnh tật. Những người không ngủ đủ giấc dễ bị cảm lạnh thông thường hoặc các bệnh nhiễm trùng khác.

Trà bạc hà

Trà bạc hà là loại đồ uống ấm khác mà mọi người thường sử dụng để giảm bớt các triệu chứng đau họng. Bạc hà có tác dụng chống viêm, làm giảm sưng và làm dịu cơn đau họng.

Robins chia sẻ thêm, hít hơi nước từ trà bạc hà có thể giảm các triệu chứng khác như tắc nghẽn. Tương tự như hơi nước từ máy xông hơi hoặc vòi hoa sen, hơi nước từ trà bạc hà làm giảm nghẹt mũi. Điều này mang lại cho bạn cảm giác rằng bạn có thể thở tốt hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Taylor Schomaker tại Michigan cho biết, các loại đồ uống nóng làm dịu cảm giác khó chịu vì hơi nước giúp bạn thông mũi. Trà hoa cúc tự nhiên không chứa caffeine và một số nghiên cứu cho thấy, hoa cúc giúp cho bạn ngủ ngon hơn và não được thư giãn.

Nước súp

Phở gà mang lại nhiều lợi ích tương tự như trà nóng hoặc nước chanh ấm. Bất kỳ loại súp ấm nào, đặc biệt là súp có protein hoặc rau quả lành mạnh làm dịu cơn đau họng và bạn còn nhận được một số chất dinh dưỡng khi đang ốm.

Súp làm từ nước dùng là cách tuyệt vời để nạp dinh dưỡng cho cơ thể khi bạn ốm và không muốn ăn. Bạn có thể thêm vào món súp một số các nguyên liệu có lợi khác như đậu phụ, đậu hoặc rau.

Sinh tố rau quả

Chuyên gia Schomaker cho biết, khi bị ốm, bạn có thể giảm cảm giác thèm ăn. Điều này có thể làm cho việc nhận được các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần để chống lại bệnh tật trở nên khó khăn hơn.

Một ly sinh tố trái cây, rau quả dinh dưỡng, giàu chất chống ôxy hóa, góp phần tăng cường hệ miễn dịch là lựa chọn tốt. Một số loại trái cây và rau quả tốt bao gồm quả việt quất, dâu tây, xoài, cải xoăn, rau bina...

Kim Uyên

(Theo Insider)