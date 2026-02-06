Thực phẩm không chế biến sẵn giúp giảm cân như thế nào

Thực phẩm không chế biến sẵn như rau xanh, thịt gà giàu chất xơ, protein, ít chất béo, hỗ trợ tăng cảm giác no, kiểm soát cân nặng.

Thực phẩm được chia làm hai loại, chế biến sẵn gồm xúc xích, thịt nguội, cá hộp, gà ủ muối.. và thực phẩm không chế biến sẵn như thịt gà hoặc lợn tươi nạc, rau củ, trứng, trái cây mọng nước, không trải qua tẩm, ướp hay sử dụng các chất bảo quản. Nhóm thực phẩm không chế biến sẵn thường giàu protein lành mạnh, chất xơ và chất béo tốt, hỗ trợ sửa chữa và phục hồi mô tốt hơn, cải thiện sức khỏe.

Ổn định lượng đường trong máu

Khi đường huyết không ổn định, cơ thể dễ đói, thúc đẩy cảm giác thèm ăn liên tục, dễ tăng cân. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường thường gây tăng đường huyết đột ngột. Trong khi đó, cơ thể hấp thụ thực phẩm không chế biến sẵn và giàu protein tự nhiên, chất xơ dồi dào từ các món ăn này làm chậm quá trình tiêu hóa, duy trì lượng đường trong máu ổn định. Protein nạc từ thịt gà, trứng, đậu còn có khả năng kích hoạt phản ứng insulin chậm hơn, giảm nguy cơ kháng insulin và tiểu đường type.

Tôm luộc giàu protein, giúp no lâu. Ảnh: Bùi Thủy

Tăng cơ

Protein là thành phần cấu tạo thiết yếu cho mô cơ. Cung cấp đủ protein cùng với các thực phẩm lành mạnh, nguyên chất từ gà, trứng, cá béo giúp cơ thể có được những dưỡng chất cần thiết để xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp săn chắc. Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội cũng giàu protein nhưng chứa nhiều thành phần gây tăng cân khác như chất béo bão hòa, calo cao, nhiều gia vị, muối.

No lâu và ít đói hơn sau bữa ăn

Protein, chất xơ và chất béo lành mạnh từ rau củ, quả, thịt không qua chế biến tạo cảm giác no nhờ được tiêu hóa chậm. Chúng chiếm nhiều không gian hơn trong dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa và kích thích giải phóng các hormone như peptide YY và GLP-1, báo hiệu cho não bộ rằng bạn đã no. Từ đó giảm thèm ăn cũng như lượng calo tổng thể tự nhiên, hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm viêm

Tình trạng viêm mạn tính ở mức độ nhẹ là yếu tố tiềm ẩn gây ra nhiều bệnh, trong đó có thừa cân, béo phì. Nhóm thực phẩm tươi như quả mọng, táo, cá hồi, cá mòi, chứa nhiều chất chống oxy hóa, polyphenol và các hợp chất chống, góp phần trung hòa các gốc tự do (các phân tử không ổn định), giảm các chỉ số viêm trong cơ thể.

Cải thiện tiêu hóa

Hệ tiêu hóa khỏe thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường đốt mỡ thừa và giảm cảm giác thèm ăn. Bổ sung thực phẩm không chế biến sẵn, tẩm ướp giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, loại bỏ chất thải và giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò trung tâm trong chức năng miễn dịch, tâm trạng và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Người giảm cân nên tăng cường thực phẩm có nguồn gốc thực vật như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, các loại hạt, trong chế độ ăn uống.

Anh Chi (Theo Very Well Health)