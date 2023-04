Thực phẩm giúp phụ nữ nhanh mọc tóc

Các thực phẩm như rau cải bó xôi, quả bơ, trứng chứa vitamin A và C, sắt, protein tốt giúp chống oxy hóa, nhanh mọc tóc.

Rau cải bó xôi

Cải bó xôi chứa nhiều chất dinh dưỡng, có thể trở thành nguồn dinh dưỡng chính trong các bữa ăn lành mạnh. Lý do là cải chứa nhiều vitamin A và C, sắt, hữu ích cho sự phát triển của tóc.

Sắt rất quan trọng với cơ thể phụ nữ, giúp phát triển hồng cầu, cung cấp oxy, giảm rụng tóc. Vitamin C giúp hấp thụ sắt tốt hơn, còn vitamin A đóng vai trò phát triển tế bào. Song, bổ sung quá nhiều vitamin A gây tác dụng ngược, trong đó có rụng tóc. Vì vậy, nữ giới nên ăn rau thay vì uống các viên thực phẩm bổ sung.

Quả bơ

Quả bơ là thực phẩm tốt cho sức khỏe do giàu vitamin E và axit béo thiết yếu tương tự dầu olive và các loại hạt. Vitamin E giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại. Một nghiên cứu cho thấy sự phát triển của tóc tăng 34,5% ở những người bổ sung đủ vitamin E.

Trứng

Trứng là nguồn protein tốt, phù hợp với mái tóc khỏe mạnh. Trong trứng có biotin, một loại vitamin giúp cơ thể sản xuất keratin, quan trọng cho sự phát triển của tóc.

Trứng cung cấp vitamin giúp mọc tóc nhanh hơn. Ảnh: Freepik

Khoai lang

Củ khoai lang cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, đôi khi được sử dụng làm thực phẩm chính trong chế độ ăn kiêng. Nhờ nồng độ beta-carotene cao, khoai lang cũng giúp mái tóc khỏe mạnh do cơ thể chuyển đổi beta carotene thành vitamin A.

Các loại hạt

Hạt là món ăn nhẹ và giúp mái tóc khỏe mạnh, dễ bổ sung trong chế độ ăn kiêng. Ví dụ hạt chia là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, trong khi hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E và sắt. Tất cả các loại hạt đều giàu protein để hỗ trợ mọc tóc.

Đậu

Các loại đậu như đậu phộng, đậu lăng cũng là những thực phẩm giúp mọc tóc. Đậu chứa protein và chất dinh dưỡng quan trọng khác như kẽm, sắt và biotin. Ví dụ, một chén đậu đen chứa khoảng 2 mg kẽm, 28 g đậu phộng chứa gần 5 mg biotin, chiếm khoảng 10-20% lượng biotin được khuyến nghị hàng ngày cho người lớn.

Cam

Trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C. Vitamin C giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt khi được bổ sung đúng, đủ theo khuyến cáo. Một quả cam sẽ cung cấp đủ lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành bình thường, vì vậy chị em nên ăn cam để có mái tóc chắc khỏe.

Cá béo

Các loại cá béo như cá thu, cá trích giàu protein, axit béo và vitamin D, giúp mọc tóc. Trong đó, axit béo omega-3 giúp phát triển chức năng tế bào, giảm rụng tóc. Vitamin D cũng được chứng minh có liên quan tới khả năng mọc tóc, lông trên cơ thể.

Hàu

Hàu cũng giúp mọc tóc ở cả nam giới và nữ giới, tuy nhiên ít phổ biến và có thể khó tìm kiếm nguồn cung cấp thịt hàu chất lượng. Nếu muốn đổi thực phẩm cho bữa ăn, có thể chuyển sang hàu do chứa nhiều kẽm, trong đó giúp mọc tóc. Thiếu kẽm gây ra các rối loạn về da, rụng tóc.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng rụng tóc lan tỏa liên quan đến sự thiếu hụt kẽm và vitamin D. Telogen effluvium xảy ra khi cơ thể thay đổi số lượng các nang tóc do cơ thể thiếu vitamin và chất dinh dưỡng, tác dụng phụ của thuốc, nội tiết tố và môi trường độc hại.

Chi Lê (Theo Cnet)