Thức ăn ứ đọng ở thực quản gây viêm phổi

TP HCMAnh Thắng, 29 tuổi, ho, sốt kéo dài, bác sĩ phát hiện co thắt tâm vị, giãn thực quản gây ứ đọng thức ăn dẫn đến viêm phổi.

Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy lồng ngực bệnh nhân giãn lớn, thức ăn ứ đọng trong toàn bộ thực quản, chèn ép phế quản.

Ngày 1/12, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết bệnh nhân bị giãn thực quản làm ứ đọng thức ăn, viêm sung huyết toàn bộ niêm mạc dạ dày ở mức độ vừa. Người bệnh hít dịch ứ đọng trong thực quản dẫn đến viêm phổi hít.

Co thắt tâm vị là dạng rối loạn chức năng khiến thức ăn chưa xuống được dạ dày, cơ vòng thực quản không thể mở hoàn toàn nên bị ứ đọng. Tùy vào mức độ bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị khác nhau.

Với anh Thắng, bác sĩ phẫu thuật bằng phương pháp Heller cắt mở lớp cơ tâm vị - thực quản, chỉ để lại lớp niêm mạc và dưới niêm mạc tâm vị - thực quản, kết hợp tạo van chống trào ngược qua nội soi bụng, do hầu hết bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi cắt cơ vòng dưới thường có triệu chứng trào ngược.

Sau mổ, bệnh nhân được giải phóng tắc nghẽn trong lòng thực quản, giảm triệu chứng co thắt tâm vị, hết sốt, không còn ho. Bệnh nhân xuất viện sau hai ngày mổ, tái khám theo lịch.

Bác sĩ Minh Hùng (trái) cùng ê kíp thực hiện ca phẫu thuật nội soi. Ảnh:Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Hùng cho biết người bệnh co thắt tâm vị có thể điều trị nong bóng hơi, phẫu thuật nội soi hoặc nội soi ngả miệng - cắt cơ vòng dưới thực quản. Tùy vào loại mà bác sĩ chọn phương pháp thích hợp. Những trường hợp không thể can thiệp vì lý do sức khỏe có thể điều trị nội khoa tạm thời hoặc được chỉ định tiêm độc tố botulinum vào cơ thắt dưới thực quản, tác dụng tạm thời, duy trì trong khoảng 6 tháng.

Theo bác sĩ Hùng, co thắt tâm vị ít gặp, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, chất lượng sống của người bệnh. Triệu chứng của bệnh là khó nuốt, nôn, đau khó chịu ở ngực, ợ nóng, sụt cân.

Hiện, chưa xác định nguyên nhân cụ thể gây bệnh, không rõ các yếu tố nguy cơ để phòng tránh. Người có những triệu chứng này nên đến bác sĩ khám và điều trị. Người bệnh không được điều trị kịp thời có nguy cơ biến chứng như viêm loét thực quản do ứ đọng thức ăn lâu ngày, viêm phổi hít do nôn ọe, khó ăn uống dẫn đến suy dinh dưỡng, vùng viêm mạn tính có thể tiến triển thành ung thư.

Thảo Nhi

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi