Thừa cân, béo phì gây hại sức khỏe thế nào

Các mô mỡ dư thừa quá nhiều có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, tiểu đường.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2022, thế giới có hơn một tỷ người béo phì, bao gồm 650 triệu người trưởng thành và 340 triệu thanh thiếu niên. Liên đoàn Phòng chống Béo phì Thế giới dự đoán đến năm 2035 có 51% dân số thế giới sẽ béo phì hoặc thừa cân, tương đương 4 tỷ người.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mỡ nội tạng ở người thừa cân béo phì gây ra hơn 200 bệnh khác nhau như tiểu đường, bệnh tim mạch, đột quỵ, các bệnh ung thư. Những biến chứng này thường xảy ra ở những người có lượng mỡ lớn tập trung ở bụng, nồng độ triglyceride trong máu cao, tiền sử gia đình bị tiểu đường type 2 hoặc kết hợp tất cả những yếu tố trên.

Thừa cân quá mức thường đi kèm với hội chứng chuyển hóa dễ dẫn đến bệnh tiểu đường. Nếu không kiểm soát cân nặng, người tiểu đường có nguy cơ cao mắc bệnh suy gan, suy thận, suy tim, làm giảm chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thừa cân còn ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, có xu hướng tự ti, thu mình, mặc cảm, dễ tác động xấu đến tâm lý. Trong khi căng thẳng, áp lực thúc đẩy tình trạng viêm, không tốt cho sức khỏe. Thừa cân, béo phì có liên quan đến tình trạng viêm mạn tính ở mức độ thấp, dễ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Tình trạng viêm này góp phần vào sự phát triển của nhiều bệnh khác nhau như kháng insulin cũng như một số bệnh ung thư.

Cân nặng quá mức có thể gây ra các vấn đề về hô hấp như hội chứng ngưng thở khi ngủ, viêm phế quản, hội chứng giảm thông khí do béo phì và hen suyễn. Những tình trạng này ảnh hưởng đến nhịp thở và lượng oxy hấp thụ, dẫn đến các biến chứng, khiến chất lượng cuộc sống thấp.

Bác sĩ Trâm khuyên người béo phì, thừa cân nên giảm 5-15% cân nặng trong khoảng 3-6 tháng để tăng cường sức khỏe, phòng biến chứng do béo phì, thừa cân đồng thời đẩy lùi các bệnh đồng mắc. Người có chỉ số BMI lớn hơn 35 nên giảm 20% trọng lượng trở lên.

Đức Hạnh