Thừa cân, béo phì có liên quan bệnh gout?

Tôi mắc bệnh gout 7 năm, được khuyên giảm cân để giảm bệnh. Hai bệnh này có liên quan gì? (Vũ Minh, Cần Thơ)

Trả lời

Gout là dạng viêm khớp, hình thành khi nồng độ acid uric trong máu cao, dẫn đến hình thành tinh thể urat trong các khớp. Triệu chứng gồm đau khớp đột ngột, sưng tấy, đỏ và nóng tại vùng bị ảnh hưởng. Gout thường ảnh hưởng đến ngón chân cái nhưng cũng có thể tác động đến các khớp khác như mắt cá chân, đầu gối, bàn tay và cổ tay. Bệnh có thể xuất hiện dưới dạng cấp tính với các cơn đau ngắn hạn hoặc tiến triển thành mạn tính.

Béo phì không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh gout nhưng là yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh này. Bởi mỡ dư thừa trong cơ thể có thể gây rối loạn chuyển hóa, tăng sản xuất acid uric tại gan và giảm khả năng bài tiết acid uric qua thận.

Bệnh gout khiến người bệnh cảm thấy đau nhức ở nhiều khớp xương. Ảnh được tạo bởi AI

Người béo phì có xu hướng ăn nhiều thực phẩm giàu calo và giàu purin như thịt đỏ và hải sản. Quá trình phân hủy purin tạo ra nhiều acid uric hơn. Cơ thể tích tụ mỡ thừa có thể kích thích enzyme xanthine oxidase - enzyme quan trọng trong sản xuất acid uric, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout.

Ở người béo phì, mỡ bụng làm giảm lưu lượng máu qua thận, ảnh hưởng chức năng cơ quan này và giảm khả năng bài tiết acid uric ra ngoài cơ thể, gây tích tụ acid uric trong máu. Kháng insulin ở người thừa cân, béo phì còn làm giảm khả năng thải trừ acid uric, tăng nguy cơ gout. Béo phì liên quan đến các yếu tố viêm và rối loạn chuyển hóa, tạo điều kiện cho các cơn gout xảy ra thường xuyên và kéo dài hơn.

Hiện, chưa có phác đồ điều trị dứt điểm bệnh gout. Điều trị bệnh gout tập trung vào hai mục đích là kiểm soát triệu chứng và ổn định nồng độ acid uric trong cơ thể, tránh biến chứng lâu dài tổn thương các cơ quan.

Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường để được khám và tư vấn giảm cân phù hợp. Song song sử dụng thuốc điều trị bệnh gout theo chỉ định của bác sĩ, bạn cần ăn uống hợp lý, hạn chế thực phẩm chứa nhiều purin và bia rượu, ăn nhiều rau xanh, tập thể dục để kiểm soát cân nặng, tránh tăng cân quá mức.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hồng Linh

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM