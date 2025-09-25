Thứ tự ăn uống thế nào có thể kiểm soát đường huyết

Ăn thực phẩm giàu chất xơ trước, sau đó đến protein và cuối cùng là tinh bột có thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Thứ tự ăn uống có thể giúp giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi dùng bữa, tăng cảm giác no và cung cấp năng lượng hiệu quả. Tác dụng này có lợi cho cả người mắc bệnh tiểu đường type 2, tiền tiểu đường.

Khi ăn carbohydrate (carbs) trước, chúng được tiêu hóa nhanh chóng và làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Trong khi đó, ăn chất xơ, protein và chất béo trước carbs làm chậm quá trình tiêu hóa, ít biến động đường huyết hơn. Dưới đây là thứ tự ăn uống có lợi cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường.

Bước 1: Bắt đầu với chất xơ

Ăn chất xơ trước tiên làm chậm quá trình hấp thụ glucose. Người bệnh tiểu đường nên chọn các loại rau không chứa tinh bột để cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn. Bắt đầu bữa ăn bằng salad, rau hấp hoặc súp rau. Mục tiêu là ăn ít nhất nửa đĩa rau không chứa tinh bột như rau cải, bông cải xanh, cà rốt, su su, rau bina, bí xanh, dưa chuột, cà chua, rau diếp, ớt chuông, măng tây. Không nên ăn rau chiên bột hay rau xào với quá nhiều dầu vì dễ làm biến động đường huyết.

Bước 2: Thêm protein

Protein giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm hormone gây đói. Nó cũng làm tăng cảm giác no, ngăn ăn quá nhiều sau đó. Các bữa ăn giàu protein như thịt lợn nạc, gà, cá béo, trứng, đậu hũ, có thể mang lại nhiều lợi ích cho đường huyết, bổ sung chất dinh dưỡng cho các hoạt động của cơ thể. Nếu là bữa sáng, người tiểu đường có thể chọn trứng, sữa chua Hy Lạp và phô mai tươi để tăng cường protein.

Bước 3: Bổ sung chất béo lành mạnh

Chất béo trong chế độ ăn uống làm chậm quá trình tiêu hóa, thúc đẩy cảm giác no. Chúng giúp hấp thụ các vitamin tan trong chất béo. Ăn protein cùng với chất béo lành mạnh là một trong những cách góp phần giảm lượng đường trong máu tăng đột biến. Bạn có thể thêm bơ, ô liu, các loại hạt, nấu ăn bằng dầu lành mạnh thay vì bơ hoặc chất béo.

Bước 4: Kết thúc bằng carbs

Khi ăn carbs sau cùng, cơ thể xử lý chúng chậm hơn, góp phần giảm lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin. Người tiểu đường cần chọn carbs đơn giản như bánh mì nguyên hạt làm từ hạt diêm mạch, yến mạch, gạo lứt hoặc trái cây nguyên quả, hạn chế cơm, bún, bánh mì trắng hoặc đồ uống có đường. Dưới đây là một số gợi ý khi ăn uống:

Bữa sáng ăn trứng tráng nhiều rau (chất xơ và protein), bơ (chất béo), sau đó là bánh mì nướng nguyên cám (carbs).

Bữa trưa là salad rau xanh (chất xơ), gà nướng (protein), nước sốt dầu ô liu (chất béo), khoai lang nướng (carbs).

Bữa tối ăn bông cải xanh hấp (chất xơ), cá hồi nướng (protein), dầu ô liu (chất béo), gạo lứt (carbs).

Bữa ăn nhẹ có thể ăn rau sống (chất xơ) trước, tiếp đến là đậu phụ hoặc sữa chua Hy Lạp (protein), sau đó là một quả quýt (carbs).

Thứ tự dùng bữa này hỗ trợ kiểm soát đường huyết chứ không phải cách điều trị bệnh. Do đó, người tiểu đường cần duy trì dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, giữ đủ nước để hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tập thể dục đều đặn, quản lý căng thẳng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)