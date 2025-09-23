Suýt mù do biến chứng tiểu đường gây xuất huyết võng mạc

TP HCMBà Thúy, 55 tuổi, bệnh tiểu đường 10 năm gây biến chứng võng mạc xuất huyết dịch kính, mất thị lực, từ Nga về Việt Nam chữa trị.

Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bà Thúy bị biến chứng võng mạc tăng sinh do tiểu đường nghiêm trọng, nước tiểu có đạm, tổn thương thần kinh ngoại biên. Tình trạng xuất huyết dịch kính (máu chảy vào dịch kính) khiến thị lực của bà gần như mất hẳn. BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết người bệnh cần điều trị ngay để tránh mất thị lực vĩnh viễn không hồi phục, tiểu đạm có thể tiến triển thành suy thận.

Song song với kiểm soát đường huyết, uống thuốc điều trị tiểu đạm, bà Thúy được tiêm thuốc nội nhãn, phẫu thuật để loại bỏ dịch kính bị xuất huyết và các mô sẹo. Sau vài tháng, đường huyết kiểm soát ổn định, tiểu đạm không diễn tiến nặng hơn, thị lực phục hồi 8/10, bà có thể đeo kính đọc sách báo.

Một năm trước, bà Thúy từng khám mắt tại Nga, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bệnh không cải thiện, đốm đen ở mắt ngày càng nặng. Đến lúc thị lực suy giảm nghiêm trọng, mắt nhìn không rõ đồ vật, không thể tự đi lại sinh hoạt, nghĩ bệnh không chữa được nên bà quyết định về Việt Nam để gần người thân chăm sóc.

Bác sĩ Duy kiểm tra lại tình trạng bệnh của bà Thúy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ, khoảng 93 triệu người trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi bệnh võng mạc tiểu đường, trong đó khoảng 25-30% dự kiến sẽ tiến triển phù hoàng điểm tiểu đường đe dọa thị lực, trong đó 5% bệnh nhân gặp tình trạng võng mạc tiểu đường tăng sinh dẫn đến xuất huyết dịch kính cần phẫu thuật.

Bác sĩ Duy cho biết bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh là biến chứng nghiêm trọng, ít gặp của tiểu đường, đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của các mạch máu mới (tân mạch) trên bề mặt võng mạc và trong dịch kính. Những mạch máu này rất dễ vỡ, gây xuất huyết, hình thành mô sẹo và có thể dẫn đến bong võng mạc, mất thị lực, mù lòa nếu không được điều trị kịp thời.

Người bị bệnh võng mạc tiểu đường thường không có dấu hiệu bất thường ở giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển nguy hiểm hơn mới thấy rõ các triệu chứng như mờ mắt, xuất huyết dịch kính, bong võng mạc, nhìn thấy các đốm, sợi, khó nhìn vào ban đêm, tầm nhìn bị thu hẹp, thậm chí mất thị lực dẫn đến mù lòa.

Bà Thúy tái khám thị lực sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy vào tình trạng sức khỏe của mắt, bác sĩ chọn phương pháp điều trị phù hợp. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh tiểu đường cần kiểm soát tốt lượng đường trong máu và huyết áp để ngăn chặn mất thị lực, uống thuốc trị tiểu đường theo chỉ định và tái khám thường xuyên. Nên ăn uống lành mạnh, tập thể dục để giữ huyết áp và cholesterol ở mức an toàn.

Bác sĩ Duy khuyến cáo người bệnh tiểu đường type 1 cần khám mắt lần đầu trong vòng 5 năm kể từ khi được chẩn đoán bệnh và tái khám định kỳ hàng năm hoặc ít nhất hai năm một lần nếu không có dấu hiệu bất thường. Riêng người bệnh tiểu đường type 2 cần khám mắt ngay sau khi phát hiện bệnh. Nếu có tổn thương võng mạc, tần suất khám có thể tăng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và các yếu tố nguy cơ khác. Khám mắt thường xuyên giúp phát hiện sớm bất thường để điều trị kịp thời, tránh biến chứng mù lòa.

Bạch Dương