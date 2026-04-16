Thụ tinh ống nghiệm thành công sau một thập kỷ vô sinh

TP HCMSau 10 năm hiếm muộn, từng sảy thai, chuyển phôi nhiều lần thất bại, vợ chồng chị Nương, 41 tuổi, mới thụ tinh ống nghiệm thành công và có con.

Bé trai 3,6 kg chào đời đầu tháng 4 bằng phương pháp mổ, lấy thai. "Mười năm chờ đợi xứng đáng", chị Nương nói.

Chị Nương và anh Vũ vô sinh không rõ nguyên nhân nên điều trị thụ tinh ống nghiệm (IVF) từ sớm. Tuy nhiên, một lần chuyển phôi bị sảy thai ở tuần 17, hai lần tiếp theo không đậu thai, họ hết phôi dự trữ.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), kết quả kiểm tra cho thấy dự trữ buồng trứng của chị Nương suy giảm kèm lạc nội mạc tử cung sâu và dính buồng tử cung gây khó mang thai. Xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Vũ ghi nhận tinh trùng ít, di động kém do bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Trưởng khoa Ngoại Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, nhận định tình trạng chậm con của cặp vợ chồng đến từ cả hai phía, xây dựng phác đồ ưu tiên gom trứng, tạo phôi bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).

Chuyên viên phôi học lọc rửa tinh trùng cho anh Vũ. Ảnh: IVF Tâm Anh TP HCM

Qua hai lần chọc hút, chị Nương gom được 5 trứng, nuôi được 4 phôi ngày 3 trữ đông. Bác sĩ Thảo cải tạo môi trường buồng tử cung cho chị Nương trước khi chuyển phôi bằng thuốc kháng sinh, ức chế các ổ lạc nội mạc tại cơ tử cung và túi cùng sau, giảm tình trạng viêm. Chị Nương được siêu âm bơm nước buồng tử cung kiểm tra niêm mạc tử cung, ghi nhận không còn tăng sinh khu trú.

Bác sĩ rã đông một phôi, chuyển vào tử cung, chị Nương đậu thai ngay lần đầu. Mang thai ở tuổi 41, chị được theo dõi thai kỳ chặt chẽ, siêu âm định kỳ, kiểm soát nội tiết và tầm soát đái tháo đường thai kỳ phòng nguy cơ sảy thai sớm. Thai kỳ may mắn tiến triển ổn định, cán đích an toàn ở tuần 39.

ThS.BS.CKII Lê Thanh Hùng, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (phải) mổ lấy thai cho chị Nương. Ảnh: Nguyệt Nhi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 1/6, tương đương 17,5% người trưởng thành trên toàn cầu trải qua vô sinh, nguyên nhân đến từ cả hai phía chiếm 10%. Thời gian hiếm muộn càng lâu, đặc biệt trên 10 năm như chị Nương, khả năng mang thai tự nhiên mỗi chu kỳ càng thấp.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo vợ chồng dưới 35 tuổi nên đi khám sau 12 tháng chưa có thai, với nhóm trên 35 tuổi là sau 6 tháng. Phát hiện sớm các bệnh lý tăng cơ hội mang thai thành công, tránh điều trị kéo dài nhiều năm, tốn kém chi phí và áp lực tâm lý lớn.

*Tên nhân vật đã được thay đổi