Chậm có con, nên uống thuốc bổ hay thụ tinh ống nghiệm?

Vợ chồng tôi 36 tuổi, kết hôn 2 năm chưa có con, nên uống thuốc bổ hay điều trị thụ tinh ống nghiệm? (Mây Trang, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời:

Cặp đôi quan hệ đều đặn, không tránh thai trong 2 năm nhưng chưa có thai được xếp vào nhóm hiếm muộn và cần được khám sớm để tìm nguyên nhân. Hai vợ chồng bạn 36 tuổi, không còn là độ tuổi dễ mang thai, sinh con, do đó cần điều trị sớm. Nếu trì hoãn thêm, đặc biệt phụ nữ sau 38-40 tuổi, khả năng sinh sản giảm rõ rệt, việc điều trị khó khăn và tốn kém hơn.

Các loại thuốc bổ chủ yếu giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, gần như không có tác dụng điều trị hiếm muộn. Vợ chồng bạn phải tìm đúng nguyên nhân, vì vô sinh có thể xuất phát từ nhiều phía khoảng 40% từ vợ, 40% từ chồng và 20% từ cả hai hoặc không rõ nguyên nhân.

Với nam giới, nguyên nhân gây vô sinh thường gặp gồm vấn đề về xuất tinh, bất thường tinh trùng... Những trường hợp này phải được điều trị, cụ thể là cắt bao quy đầu (cải thiện quan hệ vợ chồng) hay phẫu thuật ngoại khoa lấy tinh trùng thụ tinh ống nghiệm mới có thể sinh con. Nữ giới bị rối loạn phóng noãn, buồng trứng đa nang, suy buồng trứng... cần được điều trị đúng cách để khôi phục khả năng rụng trứng và tăng cơ hội mang thai.

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh tư vấn điều trị hiếm muộn cho phụ nữ trẻ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vợ chồng bạn nên đi khám hiếm muộn càng sớm càng tốt. Tại hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, vợ và chồng được khám, điều trị song song bởi bác sĩ hiếm muộn nam và hiếm muộn nữ. Với người chồng, ngoài xét nghiệm kiểm tra tinh trùng, bác sĩ có thể cần kết hợp thêm siêu âm vùng bìu khảo sát tình trạng của tinh hoàn, mào tinh và các xét nghiệm kiểm tra hormone sinh dục, di truyền, độ phân mảnh tinh trùng...

Với người vợ, bác sĩ kiểm tra tiền sử hôn nhân, thai sản, lịch sử bệnh, chu kỳ kinh nguyệt, có thể kết hợp kiểm tra dự trữ buồng trứng (AMH), xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp; siêu âm phụ khoa, chụp X-quang tử cung - vòi trứng...

Tùy vào nguyên nhân vô sinh, bác sĩ tư vấn hướng điều trị phù hợp cho vợ chồng bạn như điều trị nội khoa, can thiệp đơn giản hoặc các phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh ống nghiệm giúp bạn sớm có con với chi phí tối ưu.

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8