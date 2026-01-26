Thụ tinh ống nghiệm có nguy cơ đột quỵ không?

Tôi 35 tuổi, vô sinh 4 năm, muốn thụ tinh ống nghiệm để có con nhưng lo ngại phương pháp này liên quan nguy cơ đột quỵ. (Lan Hạ, Lạng Sơn)

Trả lời:

Thụ tinh ống nghiệm (IVF) là phương pháp an toàn, đã được kiểm chứng qua hàng chục năm với hàng triệu ca điều trị trên thế giới. Nguy cơ đột quỵ là rất hiếm và chủ yếu xảy ra ở người có yếu tố nguy cơ từ trước, không phải do kỹ thuật IVF. Các nghiên cứu lớn trên thế giới cho thấy nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ thực hiện IVF chỉ tăng nhẹ so với mang thai tự nhiên, chủ yếu ở phụ nữ trên 35 tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch.

Yếu tố cần lưu ý là hội chứng quá kích buồng trứng (OHSS) - một biến chứng trong IVF. Khi buồng trứng phản ứng quá mức với thuốc kích thích, người bệnh bị cô đặc máu, tăng đông, tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Nếu huyết khối di chuyển lên não, đột quỵ thiếu máu não có thể xảy ra. Nhờ phác đồ kích trứng hiện đại, cá thể hóa liều và theo dõi sát, bác sĩ có thể chỉ định thuốc chống đông cho các trường hợp OHSS trung bình, nặng có nguy cơ.

Thai kỳ sau IVF thường được xếp vào nhóm nguy cơ cao hơn trung bình vì người bệnh thường là phụ nữ lớn tuổi, mắc bệnh nền hoặc mang đa thai. Trong thai kỳ, cơ thể vốn đã có những thay đổi sinh lý như tăng thể tích máu, huyết áp và hoạt động đông máu, làm nguy cơ tai biến mạch máu não cao hơn so với phụ nữ không mang thai.

Nếu đột quỵ xảy ra ở phụ nữ IVF thường liên quan đến các yếu tố nền như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch, rung nhĩ hoặc các rối loạn tăng đông di truyền. Nếu không được sàng lọc kỹ trước IVF, những yếu tố này có thể âm thầm tồn tại và bộc lộ trong thai kỳ.

Chuyên viên phôi học quan sát sự phát triển toàn diện của phôi qua hệ thống nuôi cấy động học. Ảnh: IVF Tâm Anh

Nếu thực hiện IVF, bạn cần khám tim mạch, đo huyết áp, xét nghiệm đông máu, kiểm soát đường huyết, mỡ máu và cân nặng, nhất là trên 35 tuổi hoặc có tiền sử sản khoa bất thường. Trong quá trình điều trị, bạn cần tuân thủ phác đồ cá thể hóa, tái khám đúng hẹn và thông báo ngay cho bác sĩ khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, nhìn mờ, yếu liệt tay chân, khó nói - những triệu chứng có thể gợi ý biến chứng thần kinh hoặc huyết khối. Khi mang thai sau IVF, bạn cũng cần được theo dõi sát huyết áp và các biến chứng thai kỳ. Kiểm soát tốt tăng huyết áp, tiền sản giật và rối loạn chuyển hóa để bảo vệ thai nhi, giảm nguy cơ đột quỵ cho người mẹ.

Bạn nên lựa chọn cơ sở hỗ trợ sinh sản có khả năng phối hợp đa chuyên khoa để được khám sức khỏe toàn diện. Tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người bệnh được khám, tầm soát các bệnh lý liên quan giúp phát hiện sớm nguy cơ, lên phác đồ cá thể hóa điều trị để bảo đảm an toàn tối đa cho thai phụ và thai nhi.

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội