Tâm Anh đưa mô hình robot đến triển lãm công nghệ chiến lược

Tâm Anh - VNVC trưng bày mô hình robot phẫu thuật tích hợp AI và nhiều thiết bị y tế tại triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP HCM", sáng 14/10.

Triển lãm kéo dài ba ngày (13-15/10) tại Học viện Cán bộ TP HCM, thuộc khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Lễ khai mạc sáng nay có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC nằm trong nhóm công nghệ y - sinh học. Giữa không gian 32 m2, doanh nghiệp giới thiệu loạt công nghệ, dự án nổi bật thuộc ba trụ cột "phòng bệnh - khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học y học". Điển hình có robot phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống tích hợp AI, hệ thống labo phôi học siêu sạch đạt chuẩn ISO 5; nhà máy vaccine và sinh phẩm...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo tham quan không gian triển lãm hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nhiều khách tham quan ấn tượng với mô hình robot Modus V Synaptive tích hợp AI chuyên phẫu thuật các bệnh lý thần kinh - sọ não - cột sống. Robot hiện đại này hiện chỉ có mặt tại 14 quốc gia, giúp bác sĩ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với độ chính xác cao, vết mổ chỉ 1-2 cm, giảm 79% lượng máu mất, giúp người bệnh ít đau và có thể đi lại sau 1-2 ngày, rút 40% thời gian nằm viện.

Đến nay, Tâm Anh mổ thành công gần 500 ca phức tạp như cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gãy cột sống... Chi phí phẫu thuật bằng robot thấp hơn nhiều so với tại Mỹ.

Khách mời còn tìm hiểu "siêu máy CT" Somatom Force VB30 với hơn 100.000 lát cắt chụp toàn thân trong 1-2 giây hay máy MRI 3 Tesla phần mềm tích hợp AI... Các dòng này có thể giúp bác sĩ xác định, đánh giá, chẩn đoán các tổn thương, bệnh lý nhanh chóng, ví dụ phân loại đột quỵ để lựa chọn kỹ thuật cấp cứu đột quỵ phù hợp, tận dụng thời gian vàng cứu sống người bệnh.

Gian hàng dành một góc giới thiệu hệ thống labo "lab-trong-lab" thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh), đạt chuẩn siêu sạch ISO 5 - cao nhất trong lĩnh vực phôi học, được vinh danh kỷ lục châu Á.

Tại đây, phôi được nuôi cấy trong hệ thống Embryoscope tích hợp AI, mô phỏng môi trường tử cung giúp tăng tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm. Các nghiên cứu thuộc lĩnh vực miễn dịch, gene, tế bào, mô phôi đều đạt chứng chỉ cao cấp, chuyên sâu như CAP, ISO...

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn hệ thống BVĐK Tâm Anh TP HCM - giới thiệu hệ sinh thái y tế công nghệ cao Tâm Anh - VNVC trước các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

TS.BS Chu Tấn Huy, Trưởng nhóm Miễn dịch ung thư TAMRI, cho biết viện đang triển khai 33 đề tài nghiên cứu quốc tế lẫn trong nước, hợp tác với Đại học Stanford (Mỹ), Oxford (Anh) và các tập đoàn dược phẩm toàn cầu AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Abbott, GSK... Các dự án trên ghi nhận Việt Nam bắt kịp ứng dụng công nghệ thế giới, đóng góp tri thức vào bản đồ khoa học toàn cầu, đúng với tinh thần TP HCM hướng tới trở thành "trung tâm nghiên cứu và sáng tạo y sinh hàng đầu khu vực".

Cũng tại triển lãm, mô hình VNVC - thành viên thuộc hệ sinh thái Tâm Anh - được khách mời đánh giá trực quan, sinh động. Ra đời từ chiến lược tự chủ vaccine, bảo đảm an ninh y tế quốc gia, sau 8 năm, VNVC sở hữu hơn 240 trung tâm tiêm chủng, gần 10.000 nhân viên y tế.

Ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TP HCM - tham quan cụm mô phỏng phòng labo tại Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI). Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bên cạnh đó, dự án nhà máy sản xuất vaccine có vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, dự kiến hoạt động cuối 2027, công suất khoảng 100 triệu liều mỗi năm, góp phần chủ động nguồn cung trong tình huống khẩn cấp y tế, hướng tới xuất khẩu. Đơn vị hiện là đối tác chuyển giao công nghệ toàn diện của Sanofi, Pfizer và RDIF (Nga), đặt nền tảng cho công nghiệp vaccine thế hệ mới gồm mRNA, sinh phẩm và ung thư.

Tại triển lãm, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Tâm Anh - VNVC giới thiệu hệ sinh thái của đơn vị với tầm nhìn: "Khi trí tuệ, trái tim hướng về người bệnh, chúng ta có thể làm những điều tưởng không thể - từ tự chủ vaccine đến dẫn đầu công nghệ y khoa". Cũng theo ông, các kết quả này không chỉ là bước tiến kỹ thuật, còn là hành trình thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và niềm tự hào Việt Nam.

"Thành tựu hôm nay cho thấy sức mạnh từ hợp lực công - tư, bản lĩnh của một thành phố luôn lấy con người làm trung tâm cho mọi chính sách phát triển", ông Dũng nêu.

Mô hình nhà máy vaccine VNVC và sinh phẩm. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Toàn triển lãm có 30 gian hàng, trưng bày hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ mũi nhọn. Ngoài Tâm Anh, triển lãm thu hút nhiều đơn vị nổi bật ở đa lĩnh vực. Các đơn vị được chọn phải có sản phẩm tạo tác động quốc gia, khả năng chuyển giao quốc tế và tiềm năng hình thành chuỗi giá trị công nghiệp.

Đông Vệ