Thủ phạm khiến tâm trạng thay đổi thất thường

Rối loạn lưỡng cực, thiếu ngủ, hạ đường huyết, có thể làm biến động hormone trong cơ thể, gây mệt mỏi, khó chịu.

Hạ đường huyết

Nhịn ăn quá lâu hoặc để cơ thể quá đói có thể gây hạ đường huyết, khiến não không nhận đủ năng lượng. Khi đó, cơ thể giải phóng các hormone như cortisol và adrenaline, làm tăng cảm giác căng thẳng, bồn chồn và dễ cáu gắt. Hạ đường huyết khá phổ biến ở người mắc tiểu đường. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như run rẩy, cáu kỉnh, chóng mặt, người bệnh nên nhanh chóng bổ sung đường bằng nước đường, nước cam hoặc kẹo ngọt.

Căng thẳng

Những áp lực trong công việc hoặc bất đồng quan điểm trong các mối quan hệ có thể gây căng thẳng. Nếu kéo dài, tình trạng này dễ dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, khiến người bệnh cảm thấy buồn bã, tức giận. Căng thẳng kéo dài cũng là yếu tố gây mất ngủ, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng.

Một số loại thuốc

Thay đổi tâm trạng hoặc trầm cảm có thể là tác dụng phụ từ một số loại thuốc như thuốc huyết áp, thuốc điều trị trầm cảm... Nếu tâm trạng bất ổn sau thời gian dùng thuốc mới, bạn nên chia sẻ với bác sĩ các thay đổi trên để kiểm tra mối liên hệ giữa tâm trạng và thuốc đang dùng.

Một số loại thuốc làm thay đổi tâm trạng. Ảnh: Anh Chi

Rối loạn lưỡng cực

Rối loạn lưỡng cực là một dạng rối loạn tâm lý khiến tâm trạng thay đổi thất thường. Người bệnh có thể trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, gồm giai đoạn hưng cảm với trạng thái tràn đầy năng lượng, phấn khích, tự tin. Giai đoạn trầm cảm với cảm giác buồn bã, chán nản tột độ, mệt mỏi. Giai đoạn hỗn hợp, các triệu chứng của hai trạng thái trên xuất hiện cùng lúc. Trong một số trường hợp, tâm trạng của người bệnh có thể thay đổi nhanh giữa các trạng thái này khiến họ khó kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Thiếu ngủ

Trong khi ngủ, não bộ và cơ thể sẽ hồi phục. Nếu không ngủ đủ giấc, chất lượng giấc ngủ kém, bạn khó tỉnh táo, dẫn đến tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi, có xu hướng dễ nổi nóng. Ngủ không đủ giấc thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm.

Hormones

Cơ thể sản sinh ra lượng hormone nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường đều ảnh hưởng đến tâm trạng. Nếu hormone hạnh phúc trong não như dopamine, serotonon, oxytocin, tiết ra bình thường, tâm trạng của một người sẽ vui vẻ, tích cực. Các hormone giúp điều chỉnh tâm trạng này được tiết ra ít khiến cảm xúc lên xuống thất thường.

Hội chứng tiền kinh nguyệt

Nhiều phụ nữ bị hội chứng tiền kinh nguyệt trong những ngày ngay trước kỳ kinh. Điều này có thể gây ra các triệu chứng như chuột rút, đau đầu và thay đổi tâm trạng, do nồng độ một số hormone giảm xuống vào thời điểm đó trong tháng. Khi có kinh nguyệt, nồng độ hormone bắt đầu tăng lên, giúp các triệu chứng biến mất. Cơ thể sản sinh ra ít hormone hơn trong thời kỳ mãn kinh cũng dẫn đến triệu chứng bốc hỏa, khó ngủ và thay đổi tâm trạng.

Chứng mất trí nhớ

Chứng mất trí nhớ gây tổn thương não bộ, ảnh hưởng đến trí nhớ và tính cách của người bệnh theo thời gian. Người mắc chứng mất trí nhớ có thể thay đổi tâm trạng đột ngột, lúc bình tĩnh, lúc giận dữ hoặc khó chịu. Họ có thể cảm thấy thất vọng vì quên mọi thứ hoặc không còn khả năng diễn đạt suy nghĩ của mình. Một số người mắc chứng mất trí nhớ có nguy cơ thu mình, trầm cảm.

Anh Chi (Theo WebMD)