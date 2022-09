Thói quen hóp bụng có thể ảnh hưởng hệ hô hấp

Theo các chuyên gia y tế, hóp bụng có thể dẫn đến vấn đề về hô hấp, đau lưng, những mối lo ngại khác.

Hóp bụng thường được nhiều chị em hưởng ứng như một thói quen để vòng eo trông phẳng, thon thả hơn. Theo TS Adam Browning - bác sĩ bệnh viện Medina (Mỹ), đây là quá trình co thắt các cơ của bụng trên để kéo dạ dày vào bên trong. Việc hóp bụng thường xuyên sẽ làm thay đổi mô hình chuyển động của cơ bụng. Về lâu dài, nó sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hay còn gọi là hội chứng đồng hồ cát.

Hóp bụng là cách đơn giản để khiến vòng hai trông nhỏ hơn. Ảnh: Freepik

Hội chứng "đồng hồ cát" là gì?

Dạ dày con người luôn có xu hướng mở rộng về phía trước, các xương sườn mở rộng sang một bên và lưng nở ra phía sau. Cấu tạo này giúp giảm thiểu áp lực xuống sàn chậu và lưng. Nếu giữ cơ thể trong tư thế hóp bụng liên tục sẽ kéo cơ hoành và xương sườn dưới vào bên trong. Điều này sẽ khiến vòng hai nhỏ hơn nhưng lại dẫn đến áp lực trong cơ thể không được phân tán đều. Từ đó, dẫn đến các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp và về sàn chậu như rò rỉ, sa, giãn tràng đạo,... Dưới đây là những rủi ro nếu hóp bụng quá nhiều.

Làm giảm lượng oxy trong phổi: hóp bụng sẽ khiến dạ dày có ít chỗ trống hơn cho xương sườn và phổi. Khi phổi không có không gian cần thiết để giãn nở sẽ khiến đường thở bị chậm nhịp, làm giảm lượng oxy lên đến 30%.

Trào ngược dạ dày thực quản: bên cạnh chức năng thở và cân bằng, cơ hoành còn hoạt động như một cơ vòng, giúp ngăn chặn các chất trong dạ dày trào ngược lên cổ họng ( thực quản ). Nếu màng ngăn bị hư hỏng, nó có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit.

Đau cổ và lưng: các vùng cơ ở giữa, lưng dưới chịu trách nhiệm nâng đỡ phần trên cơ thể. Tuy nhiên, động tác hóp bụng làm rối loạn cơ và hình thành nên cơn đau ở cổ ,vai và lưng.

Các vấn đề về sàn chậu: hóp bụng diễn ra ở bụng, cơ hoành, nhưng cuối cùng nó cũng có thể ảnh hưởng đến cơ sàn chậu. Nguyên nhân do mô mềm này không có khả năng tự co bóp với tần suất hoặc sức mạnh tương tự như ở bụng trên. Do đó, chúng sẽ gây rò rỉ nước tiểu trong các hoạt động hàng ngày như cười, ho hoặc hắt hơi.

Cách khắc phục hội chứng "đồng hồ cát"

Theo TS Adam Browning, hội chứng đồng hồ cát có thể được điều trị nhưng người mắc phải chúng sẽ cần thời gian dài để thích nghi. Dưới đây là những khuyến nghị để đưa cơ thể trở lại hoạt động bình thường.

Tập thở đúng cách: học thở bằng cơ hoành có thể giúp đào tạo lại cơ thể và não bộ. Cơ hoành là một cơ lớn nằm bên dưới phổi, tim. Khi hít vào, cơ hoành sẽ co thắt lại, tạo ra nhiều không gian hơn trong lồng ngực để phổi nở ra. Khi thở ra, cơ hoành sẽ giãn nở, đẩy không khí ra ngoài.

Để thở bằng cơ hoành đúng cách, bạn hãy tập luyện trước ở tư thế nằm ngửa. Tiếp đến, bạn đặt một tay lên ngực và tay kia lên xương sườn. Sau đó, người tập hít sâu đến khi bụng phồng lên và thở ra. Nếu thở đúng, xương sườn sẽ trồi lên, hạ xuống nhưng ngực và vai không cử động. Bạn lặp lại từ 5-10 phút mỗi ngày. Khi quen thuộc hơn, người tập hãy thở cơ hoành khi ngồi, cuối cùng là đứng.

Giải quyết tình trạng thiếu hụt sức mạnh: việc này có thể giúp làm giãn mô mềm của cơ bụng trên và tập trung vào việc tăng cường, kích hoạt các cơ đã thay đổi. Để bắt đầu luyện tập lại cơ bắp, chuyên gia khuyến khích mỗi người cần cố gắng thư giãn, thả lỏng bụng một cách có ý thức. Đối với những người gặp khó khăn trong việc thư giãn, tư thế đứng bằng bốn chân, thả lỏng bụng xuống sàn có thể hữu ích.

Yoga và giãn cơ: phương pháp điều trị hội chứng đồng hồ cát chủ yếu là bài tập tư thế rắn hổ mang hoặc hải cẩu. Mục tiêu chính của bài tập này là tạo ra sự kích hoạt đúng của cơ hoành, giải phóng sự căng thẳng ở cơ bị quá tải ở bụng và lưng. Ngoài ra, để kéo căng cơ lưng, tư thế em bé cũng là lựa chọn lý tưởng nhất.

Huyền My (Theo Cleveland Clinic, MedicineNet)