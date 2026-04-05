Thổi nguội thức ăn có lây bệnh tay chân miệng cho trẻ không?

Tôi thường thổi nguội thức ăn cho con để tránh bỏng. Thói quen này có thể lây bệnh tay chân miệng cho trẻ không? (Thu Hương, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tay chân miệng là bệnh do nhóm virus đường ruột (Enterovirus) gây ra, phổ biến nhất là Enterovirus 71 (EV71) và Coxsackievirus A16, A6. Virus lây theo hai con đường chính tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường tiêu hóa (phân, miệng) và tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp trên (nước bọt, dịch mũi họng).

Thổi nguội thức ăn có thể lây bệnh cho trẻ dù người lớn cảm thấy khỏe mạnh, không có triệu chứng bệnh. Virus tay chân miệng tồn tại trong môi trường và trên bề mặt nhiều giờ khiến thức ăn sau khi bị nhiễm nước bọt vẫn trở thành nguồn lây. Các giọt bắn li ti từ nước bọt bám vào thức ăn của trẻ và đưa virus trực tiếp vào đường tiêu hóa, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Nhiều cách làm nguội thức ăn an toàn hơn cho trẻ như để tự nhiên ở nhiệt độ phòng, đặt bát thức ăn vào bát nước nguội hoặc dùng thìa khuấy đều để tản nhiệt nhanh.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi giữa cao điểm dịch tay chân miệng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài thổi nguội thức ăn, hôn môi, dùng chung bát/thìa/cốc giữa người lớn và trẻ, không rửa tay trước khi bế hoặc cho trẻ ăn, không rửa tay sau khi thay tã hoặc đi vệ sinh, sờ vào mặt/miệng trẻ khi tay chưa sạch cũng tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh.

Bỏ thói quen thổi nguội thức ăn còn giúp bảo vệ trẻ khỏi nhiều bệnh khác như Cytomegalovirus (CMV), viêm gan A, cúm mùa, vi khuẩn Helicobacter pylori gây loét dạ dày.

Trẻ ngậm mút đồ chơi, dùng chung khăn lau và đưa tay lên miệng khiến dịch bệnh dễ bùng phát. Virus có thể sống trên đồ chơi và tay nắm cửa nhiều giờ. Nếu không khử khuẩn thường xuyên, mầm bệnh sẽ lây lan nhanh. Dù hết triệu chứng, trẻ vẫn thải virus qua phân đến một tháng.

ThS.BS Lê Thị Lan Anh

Phó khoa Nhi

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội