Thở thế nào tốt cho phổi khi chạy bộ

Thở cả mũi và miệng, giữ nhịp thở ổn định giúp cung cấp oxy tốt hơn, giảm căng thẳng trong quá trình chạy bộ.

Chạy bộ có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Nhiều người cảm thấy hụt hơi hoặc thở hổn hển khi mới bắt đầu tập luyện. Hệ tim mạch và hô hấp cần thời gian để thích nghi với các bài tập. Thở hiệu quả có thể giúp người chạy tập luyện tốt hơn, dễ dàng duy trì thành tích.

Thở bằng mũi và miệng

Hít thở giúp cung cấp oxy cho các tế bào và loại bỏ carbon dioxide. Thở bằng miệng hữu ích khi tập luyện cường độ cao, cho phép luồng khí lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, thở bằng miệng thường xuyên có thể dẫn đến khô miệng, kích ứng. Thở bằng mũi hỗ trợ lọc và làm ấm không khí. Kết hợp cả hai phương pháp này khi chạy có thể cân bằng giữa luồng khí, tạo cảm giác thoải mái, tối ưu lượng oxy hấp thụ.

Thở bằng cơ hoành

Sử dụng cơ hoành để hít vào và thở ra có tác dụng giảm căng thẳng, cải thiện chức năng hô hấp, nâng cao sức khỏe tổng thể. Bạn hít vào chậm, sâu qua mũi. Khi hít vào, hãy tập trung vào cảm giác bụng phình ra, chứ không phải ngực. Thở ra từ từ qua miệng, đẩy bụng vào trong.

Thở nhịp nhàng

Hít thở theo một nhịp đều đặn khi chạy cung cấp đủ oxy cho cơ bắp, tăng sức bền, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Điều này cũng ngăn đau xóc hông, chấn thương, ổn định nhịp tim. Thở nhịp nhàng khi chạy cũng duy trì tốc độ ổn định, tránh mệt quá nhanh.

Tư thế tốt, dáng chạy phù hợp có thể tăng cường sức mạnh cốt lõi, giảm áp lực, dễ thở khi chạy. Người chạy nên giữ đầu, cổ ở tư thế trung tính, mắt nhìn về phía trước, vai phải giữ thẳng và thả lỏng.

Một bài khởi động năng động tốt góp phần tăng nhịp tim, thúc đẩy lưu thông máu. Điều này cũng giúp hệ hô hấp thích nghi với bài tập, cơ thể thả lỏng, cơ hoành dễ dàng mở rộng hơn. Bên cạnh động tác chạy nhảy làm ấm cơ thể tại chỗ, yoga cũng là bài tập khởi động tốt. Các tư thế em bé, rắn hổ mang, con bò cũng hữu ích.

Một số tình trạng sức khỏe gây thở hổn hển khi chạy bộ. Người chạy cần chăm sóc y tế khi khó thở hoặc cảm thấy hụt hơi, thở hổn hển, khò khè. Các triệu chứng khác cần được điều trị bao gồm chóng mặt, ngất xỉu hoặc mất phương hướng. Người bị hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khí phế thũng, viêm phế quản mạn tính cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chạy bộ.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)