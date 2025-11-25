Thở bằng mũi và miệng khác nhau thế nào

Thở bằng mũi tốt hơn cho sức khỏe so với thở bằng miệng, giúp cơ thể hấp thụ oxy hiệu quả, bảo vệ phổi khỏi tác nhân ô nhiễm.

Thở là quá trình vô thức, thở bằng mũi hay miệng đều giúp đưa oxy vào cơ thể. Song, hai phương pháp này có những mặt lợi và hại riêng.

Lượng oxy hấp thụ

Khi thở bằng mũi, không khí đi qua các hốc mũi nhỏ, có chức năng lọc, làm ẩm, làm ấm không khí trước khi đến phổi, giúp hấp thụ oxy hiệu quả hơn. Ngược lại, thở bằng miệng đưa không khí khô, chưa được lọc thẳng vào phổi, khiến cung cấp oxy cho cơ thể kém hơn. Theo thời gian, điều này dẫn đến mức năng lượng thấp, gây mệt mỏi.

Lọc không khí

Mũi có lông mao, lớp niêm mạc giúp giữ lại bụi, vi khuẩn hoặc các hạt có hại khác. Nhờ đó, phổi được bảo vệ khỏi những chất ô nhiễm, nhiễm trùng. Tuy nhiên, thở bằng miệng cho phép tất các hạt không mong muốn này xâm nhập trực tiếp, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, dị ứng, thậm chí kích ứng phổi.

Sức khỏe phổi

Thở bằng mũi giúp đưa không khí ấm, ẩm vào phổi, ngăn ngừa tình trạng khô, kích ứng đường hô hấp. Ngược lại, thở bằng miệng có thể gây khô cổ họng, phổi, dễ viêm, tắc nghẽn, mắc bệnh lý hen suyễn. Người thường xuyên thức dậy với cảm giác khô miệng hoặc đau họng có thể do thở bằng miệng khi ngủ.

Cân bằng carbon dioxide

Cơ thể cần sự cân bằng giữa oxy và carbon dioxide để hoạt động bình thường. Thở bằng mũi làm chậm quá trình hô hấp, cho phép cơ thể duy trì mức carbon dioxide lành mạnh, giữ cho mạch máu được thư giãn và hỗ trợ chức năng phổi tổng thể. Thở bằng miệng thường dẫn đến hơi thở nông và nhanh, có thể phá vỡ sự cân bằng này, gây ra những vấn đề như chóng mặt, lo lắng, thậm chí huyết áp cao.

Tác động đến giấc ngủ, chứng ngáy ngủ

Người thường xuyên ngáy to, giấc ngủ kém, ngưng thở khi ngủ có thể do thở bằng miệng khi ngủ. Ngược lại thở bằng mũi giúp ngủ sâu hơn, giảm ngáy, cơ thể hồi phục sau một giấc ngủ dài.

Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người chỉ nên thở bằng miệng khi tập thể dục cường độ cao, bị nghẹt mũi do cảm lạnh, dị ứng. Trong các tình huống khác, hình thức thở này không được khuyến khích vì nó có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Mỗi người nên tăng cường sức khỏe hệ hô hấp bằng cách tập thở sâu, duy trì tư thế đúng, tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước, điều chỉnh lối sống lành mạnh. Các bài tập thở bụng, thở chu môi, hơi thở yoga có thể cải thiện chức năng phổi và làm thông thoáng đường thở, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)