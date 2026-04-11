Thỉnh thoảng hút thuốc lá có mắc bệnh phổi?

Tôi hút vài điếu thuốc lá khi căng thẳng hoặc gặp gỡ bạn bè thì có nguy cơ mắc bệnh phổi không? Gần đây, tôi ho nhiều, khoảng 2 tuần chưa dứt. (Hải Nam, TP HCM)

Trả lời:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi mạn tính và ung thư phổi. Những người hút rất ít, dưới 5 điếu mỗi ngày hoặc hút không thường xuyên vẫn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn rõ rệt so với người không hút.

Mỗi điếu thuốc chứa hàng nghìn hóa chất độc hại đi vào phổi, trong đó nhiều chất có khả năng gây ung thư. Tổn thương có thể bắt đầu ngay từ những lần hút đầu tiên. Các tế bào biểu mô đường thở bị kích thích viêm, hệ thống lông chuyển, vốn có chức năng quét sạch bụi và vi khuẩn, bị tê liệt dần. Những thay đổi này có thể nhẹ và không gây triệu chứng rõ ràng ban đầu, nhưng chúng tích lũy theo thời gian. Dù bạn chỉ hút vài điếu hoặc hút không thường xuyên, những người xung quanh vẫn có thể hít phải khói thuốc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Bác sĩ đang kiểm tra phổi cho một người đàn ông. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với ung thư phổi, mức độ nguy cơ tăng theo tổng lượng thuốc tích lũy. Khói thuốc có thể gây tổn thương DNA và thúc đẩy tích lũy đột biến theo thời gian, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Vì vậy, dù hút ít, nguy cơ vẫn tồn tại, chỉ là tiến triển chậm hơn.

Biện pháp hiệu quả duy nhất để bảo vệ phổi là ngừng hút hoàn toàn. Nếu có các triệu chứng bất thường như ho kéo dài, ho khan, khó thở, hụt hơi... bạn nên đến bệnh viện để khám.

ThS.BS.CKI Nguyễn Thanh Thùy

Khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM