Thiếu nữ vẹo cột sống 77 độ

TP HCMAn, 16 tuổi, bị vẹo cột sống, sau nhiều năm biến dạng thành hai khúc quanh 47 độ và 77 độ, được bác sĩ phẫu thuật bắt vít nắn chỉnh.

Khi phát hiện bệnh 4 năm trước, cột sống của An vẹo khoảng 20 độ, điều trị bằng các phương pháp bảo tồn như tập phục hồi chức năng, đeo nẹp, tuy nhiên tình trạng sau đó tiến triển nặng.

Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM gần đây cho thấy cột sống của An có hai vùng biến dạng, vùng ngực vẹo sang phải 47 độ và vùng thắt lưng vẹo sang trái 77 độ, thắt lưng xoay nhiều. Người bệnh bị lệch vai, lưng biến dạng đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường và đau nhiều khi ngồi.

Phim chụp X-quang cột sống của An trước (trái) và sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS.CKII Hồ Hữu Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, chẩn đoán An cong vẹo cột sống không rõ nguyên nhân. Thông thường người bị vẹo cột sống trên 40 độ là có chỉ định phẫu thuật. Trường hợp của An vẹo đến hai vị trí và độ vẹo cao bất thường, mức độ rất nặng. Nếu tiếp tục trì hoãn, tình trạng nặng hơn, gây biến dạng hình dáng cơ thể, hư hoại cột sống sớm, ảnh hưởng chức năng nội tạng và tâm lý.

An được phẫu thuật nắn chỉnh cột sống lối sau. Phương pháp này phù hợp với trường hợp vẹo nặng và phức tạp, giúp chống xoay, kéo dài và ổn định cột sống theo cả ba chiều không gian. Bác sĩ mở một đường dài sau lưng, bộc lộ các vùng cột sống bị biến dạng cong vẹo. Sau đó đặt các vít chân cung vào các đốt sống bị biến dạng xoay ở vùng cong vẹo, nắn chỉnh các đốt sống và nối chúng lại với nhau bằng thanh kim loại nhằm cố định cột sống vùng vẹo sau khi nắn chỉnh.

"Phẫu thuật cột sống là một trong những ca mổ nguy hiểm, chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể khiến người bệnh bị liệt, tàn phế suốt đời", bác sĩ Hữu Dũng nói, thêm rằng để tránh biến chứng xảy ra, đã sử dụng dao cắt xương siêu âm cắt bỏ cấu trúc xương bằng sóng siêu âm cao tần, đảm bảo thao tác chính xác. Thiết bị này không gây chảy máu trong quá trình cắt, không gây tổn thương mô mềm, đặc biệt là các cấu trúc rễ thần kinh, nhờ đó giảm mất máu, giảm tổn thương. Bác sĩ còn sử dụng máy theo dõi chức năng tủy sống trong lúc mổ để đảm bảo người bệnh không bị biến chứng thần kinh mà vẫn nắn chỉnh tối đa vẹo.

Phần cong vẹo cột sống vùng ngực còn mềm dẻo nên An được điều trị bảo tồn bằng tập vật lý trị liệu, hướng dẫn bơi đúng cách. Hậu phẫu, An phục hồi tốt, xuất viện sau 7 ngày. Bác sĩ tiên lượng sau 3 tháng, người bệnh sinh hoạt bình thường, lưng thẳng hơn, không còn xiêu vẹo như trước.

Bác sĩ Dũng (thứ hai bên phải) phẫu thuật nắn chỉnh cột sống cho An. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Dũng cho biết cong vẹo cột sống ở thanh thiếu niên thường không rõ nguyên nhân. Bệnh diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng cụ thể và ngày càng nghiêm trọng hơn nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, phụ huynh cần lưu ý tầm soát định kỳ cho trẻ, nếu tiền căn gia đình bị cong vẹo cột sống cần tầm soát sớm. Quan sát dáng trẻ khi bước đi, độ cân bằng của hai bên vùng cột sống ngực và cột sống thắt lưng khi cúi người về phía trước... Trường hợp đã được chẩn đoán mắc bệnh cần theo dõi sát để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị, tránh tiến triển nặng. Góc vẹo càng lớn, phẫu thuật càng phức tạp, nguy cơ biến chứng liệt cũng tăng cao.

Phi Hồng