Thiếu niên sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa

Hà NộiPhong, 14 tuổi, hoa mắt, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, bác sĩ chẩn đoán do loét hành tá tràng.

Phong nhập viện tình trạng lơ mơ, mệt lả, da niêm mạc trắng bệch, nhịp tim 98 lần/phút, huyết áp tụt còn 97/52 mmHg, có lúc 77/47 mmHg, trực tràng nhiều máu đỏ tươi. ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, xác định Phong bị sốc mất máu cấp do xuất huyết tiêu hóa nặng, nguy cơ trụy tim mạch.

Bệnh nhân được truyền dịch nhằm duy trì huyết áp, đảm bảo tưới máu cho các cơ quan. Tuy nhiên, huyết động không ổn định, bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa can thiệp cấp cứu.

Hình ảnh nội soi cho thấy một ổ loét lớn tại hành tá tràng (đoạn đầu của ruột non, nối trực tiếp với dạ dày), đáy loét lộ rõ mạch máu đang rỉ máu, được phân loại Forrest IIA - nhóm tổn thương có nguy cơ tái chảy máu cao nếu không xử trí triệt để. Bệnh nhân cũng có biểu hiện viêm lan rộng ở vùng thực quản và niêm mạc dạ dày.

Êkíp nội soi sử dụng 3 kẹp kim loại chuyên dụng (hemoclip) kẹp trực tiếp vào mạch máu tổn thương để cầm máu. Phương pháp này tạo lực ép cơ học giúp bịt kín điểm chảy máu, hạn chế tái xuất huyết. Các kẹp bám vào niêm mạc trong thời gian ổ loét lành, sau đó tự bong, được đào thải qua đường tiêu hóa, không cần can thiệp lấy ra.

Do mất máu nhiều, hemoglobin của bệnh nhi giảm từ 11,8 g/dL xuống 8,7 g/dL, kèm tăng acid lactic - dấu hiệu các mô đang thiếu oxy nghiêm trọng. Bác sĩ truyền 600 ml máu giúp Phong phục hồi thể tích tuần hoàn.

Sau gần 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện, da hồng trở lại, nhịp tim và huyết áp ổn định. Bệnh nhi duy trì thuốc ức chế bơm proton liều cao bằng đường tĩnh mạch giúp kiểm soát axit dạ dày, giảm nguy cơ tái xuất huyết. Phong được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch trong giai đoạn đầu để ổ loét có thời gian hồi phục, sau đó chuyển sang ăn lỏng, xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ Hiếu khám cho Phong sau can thiệp. Ảnh: Vũ Hoàng

Xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày - tá tràng có thể gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Yếu tố nguy cơ phổ biến nhất là do vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). HP lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, liên quan đến thói quen ăn uống chung như dùng chung bát nước chấm, gắp thức ăn cho nhau. Khi xâm nhập, HP phá vỡ lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, khiến axit dễ dàng tấn công trực tiếp vào thành dạ dày - tá tràng.

Theo bác sĩ Hiếu, những trường hợp không do nhiễm HP như Phong có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như căng thẳng kéo dài gây kích thích dây thần kinh phế vị, làm dạ dày tăng tiết axit. Trong khi đó, niêm mạc dạ dày ở lứa tuổi này còn mỏng, lớp nhầy bảo vệ chưa hoàn thiện, khiến axit dễ bào mòn, hình thành ổ loét. Lối sống thiếu lành mạnh như ăn nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh, uống nước ngọt có gas, thức khuya, bỏ bữa... cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ.

Viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ thường diễn tiến âm thầm, nhiều trường hợp không có biểu hiện đau rõ, chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng như nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc sốc mất máu.

Bác sĩ Hiếu khuyến cáo phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho trẻ, hạn chế căng thẳng kéo dài. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, da xanh, đau bụng kéo dài hoặc thay đổi màu sắc phân, cần đưa đi khám sớm.

Trịnh Mai