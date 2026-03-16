Thiếu niên mắc bệnh ban xuất huyết

TP HCMHuy, 14 tuổi, xuất hiện chấm đỏ nhỏ trên da chân, hai ngày sau chân sưng phù, nổi ban tím, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ban xuất huyết Henoch-Schonlein.

Huy khám ở một bệnh viện được chẩn đoán viêm mô tế bào chân phải, uống thuốc ba ngày không giảm, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, cho biết lúc nhập viện Huy đau bụng quặn từng cơn, mặt xanh nhợt, kết quả xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu tăng, chỉ số viêm như CRP và tốc độ máu lắng ở mức cao, kháng thể kháng liên cầu dương tính. Siêu âm ghi nhận tình trạng phù nề mô dưới da vùng cẳng chân phải, không phát hiện huyết khối tĩnh mạch.

Phó giáo sư Trụ chẩn đoán Huy mắc bệnh ban xuất huyết Henoch-Schonlein. Đây là một dạng viêm mạch hệ thống do sự lắng đọng immunoglobulin A (IgA) trong thành mạch máu, với tỷ lệ mắc khoảng 8-20 ca trên 100.000 trẻ mỗi năm. Bệnh thường gặp ở bé trai hơn bé gái, gây tổn thương nhiều cơ quan như da, khớp, đường tiêu hóa và thận. Nguyên nhân chính xác chưa được xác định. Tuy nhiên, bệnh thường xuất hiện sau những đợt nhiễm trùng cấp tính, phổ biến vào những tháng không phải mùa hè.

Bệnh Henoch-Schonlein hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị triệu chứng và theo dõi chặt chẽ. Phó giáo sư Trụ cho hay nếu không chẩn đoán đúng, can thiệp kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ tiểu máu, tiểu đạm, thậm chí suy thận.

Huy được truyền kháng sinh tĩnh mạch kết hợp thuốc giảm đau, thuốc kháng dị ứng và thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Bác sĩ cũng kết hợp dùng corticoid để giảm viêm, cải thiện tình trạng đau bụng, sưng đau khớp, nốt ban xuất huyết cho bệnh nhi. Bác sĩ theo dõi sát lượng nước tiểu, nốt ban xuất huyết và tình trạng phù chân của Huy, đồng thời hướng dẫn kê cao chân khi nằm và vận động nhẹ để giảm sưng.

Sau 10 ngày điều trị, những nốt ban tím trên da của Huy nhạt dần, hết đau bụng, chân không còn đau. Siêu âm Doppler tĩnh mạch vùng chân không ghi nhận huyết khối, bác sĩ loại trừ nguy cơ tắc mạch do cục máu đông. Bệnh nhi cần tiếp tục theo dõi chức năng thận do bệnh Henoch-Schonlein có thể gây biến chứng muộn, nguy hiểm nhất là suy thận.

BS.CKII Dương Anh Dũng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám cho Huy trước xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi xuất viện, Huy được hẹn tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi tình trạng ban xuất huyết, chức năng thận, nước tiểu.

Theo phó giáo sư Trụ, Henoch-Schonlein có thể tái phát ở một số trẻ, thường trong vài tuần đến vài tháng sau đợt bệnh đầu tiên. Phụ huynh nên theo dõi các dấu hiệu như ban xuất huyết tái phát, đau bụng, sưng đau khớp hoặc nước tiểu, đưa trẻ đi khám sớm.

Ở giai đoạn sớm của bệnh, chân, hoặc mông của trẻ thường xuất hiện nốt ban tím, không mất màu khi dùng tay ấn. Giai đoạn tiến triển, bệnh nhi đau bụng, nôn, đi ngoài ra máu hoặc sưng đau khớp, dễ bị nhầm với viêm ruột thừa, sốt xuất huyết hoặc một số bệnh lý huyết học, bệnh thận.

Minh Tâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi