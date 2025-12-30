Thiếu niên loét dạ dày tá tràng kèm xuất huyết tiêu hóa

TP HCMThành, 15 tuổi, đau bụng, mệt mỏi, chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa tái phát.

5 tháng trước, Thành bị loét dạ dày tá tràng kích thước 10x20 mm, xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Sau 7 ngày truyền thuốc, triệu chứng giảm, Thành ăn uống bình thường, xuất viện bác sĩ khuyên ăn uống và nghỉ ngơi khoa học. Song Thành ăn uống không đúng giờ, thiếu ngủ, căng thẳng do học tập nên thường ăn những món không lành mạnh, đồ chiên rán, cay nóng...

Khi đi ngoài phân đen nhiều lần, kèm chóng mặt, Thành được nội soi ghi nhận xuất huyết tiêu hóa, có ổ loét dạ dày tá tràng, kích thước 7 mm. BS.CKI Lâm Bội Hy, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định em nhập viện điều trị tích cực. Bác sĩ giải thích ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ, gia vị cay nóng dễ gây tổn thương niêm mạc mạch máu của dạ dày, hình thành ổ loét. Viêm loét dạ dày tá tràng kèm xuất huyết tiêu hóa gây kém hấp thu dưỡng chất, thiếu máu.

Thành được truyền máu, truyền dịch nuôi ăn, dùng thuốc có tác dụng giảm tiết axit dạ dày để niêm mạc dạ dày phục hồi, giúp lành ổ loét, và điều trị thiếu máu do mất máu cấp tính. Sau 4 ngày, tình trạng xuất huyết được kiểm soát, Thành hết đau bụng, xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà và tái khám.

Bác sĩ Hy khám cho em Thành. Ảnh: Giản Đơn

Theo bác sĩ Hy, loét dạ dày tá tràng có thể tái phát do nhiều nguyên nhân như nhiễm vi khuẩn HP điều trị chưa triệt để (nếu bệnh gây ra do HP), stress kéo dài, ăn uống không khoa học... Do vậy, bệnh nhi cần tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, tái khám đúng hẹn, ăn uống lành mạnh.

Ban đầu, bệnh thường khởi phát với triệu chứng như đau bụng thoáng qua, xuất hiện trước khi ăn hoặc sau ăn. Đau bụng tái lại nhiều lần khiến nhiều phụ huynh cho rằng trẻ bị rối loạn tiêu hóa thông thường. Trẻ thường được đưa đến bệnh viện khám khi bệnh diễn tiến nặng khiến điều trị khó khăn.

Giản Đơn

*Tên người bệnh đã được thay đổi