Thiếu máu não thoáng qua có nguy hiểm không?

Tôi thường xuyên chóng mặt, đau đầu. Có phải dấu hiệu thiếu máu não thoáng qua, nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Hà Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Thiếu máu não thoáng qua (TIA) là cơn rối loạn chức năng thần kinh tạm thời do thiếu máu cục bộ ở não, tủy sống hay võng mạc mắt, không có nhồi máu não cấp trên hình ảnh não. TIA có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ thiếu máu não (nhồi máu não).

Nguyên nhân phổ biến gây thiếu máu não thoáng qua là hẹp hoặc tắc tạm thời động mạch não do mảng xơ vữa hoặc cục máu đông. Cục máu đông có thể hình thành tại mạch máu não hoặc từ tim, động mạch cảnh rồi di chuyển theo dòng máu lên não. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi cao, bệnh tim mạch (tăng huyết áp, rung nhĩ, huyết khối buồng tim, bệnh van tim...), đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, béo phì và ít vận động hoặc chế độ ăn nhiều muối, lạm dụng rượu bia, sử dụng thuốc tránh thai... Người có tiền sử gia đình đột quỵ cũng dễ gặp tình trạng này.

Triệu chứng thường gặp như tê đột ngột ở mặt, tay, chân, thường chỉ ở một bên cơ thể. Một số trường hợp gặp khó khăn khi nói, hiểu lời người khác hoặc mất khả năng phối hợp vận động. Người bệnh có thể mất thị lực, mờ tạm thời một hoặc cả hai mắt. Chóng mặt, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội cũng có thể xảy ra.

Nếu bạn có triệu chứng nghi ngờ thiếu máu não thoáng qua nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để kiểm tra. Bác sĩ có thể chỉ định cho bạn chụp MRI hoặc CT não, siêu âm mạch máu, xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân, điều trị kịp thời, góp phần ngăn nguy cơ đột quỵ.

Người bệnh chụp CT Somatom Force VB30 tầm soát đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh minh họa: Linh Đặng

Bạn nên kiểm soát huyết áp ở mức khuyến cáo, duy trì đường huyết ổn định, giảm cholesterol, bỏ thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý giúp phòng thiếu máu não thoáng qua và đột quỵ. Chế độ ăn nhiều rau, trái cây, cá, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế muối, đường và chất béo bão hòa có lợi cho sức khỏe. Duy trì hoạt động thể lực tối thiểu 150 phút mỗi tuần, tránh lạm dụng rượu bia. Người có bệnh tim mạch cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ.

Mục tiêu điều trị sau cơn TIA là góp phần ngăn ngừa đột quỵ. Ngoài thuốc chống kết tập tiểu cầu hoặc chống đông, bác sĩ có thể chỉ định thuốc hạ huyết áp, hạ lipid máu. Trường hợp hẹp động mạch cảnh nặng, bác sĩ có thể can thiệp nong và đặt stent, phẫu thuật bóc nội mạc cho người bệnh. Người từng bị TIA cần theo dõi sức khỏe thường xuyên, tái khám định kỳ để đánh giá mạch máu não, tim mạch và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

ThS.BS Lê Thị Thu Vân

Khoa Thần kinh Đột quỵ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội