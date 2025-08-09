4 điều cần làm sau cơn thiếu máu não thoáng qua

Người bị thiếu máu não thoáng qua nên đi khám sớm để bác sĩ kiểm tra, tư vấn thay đổi lối sống, điều chỉnh chế độ ăn uống phòng đột quỵ.

Cơn thiếu máu não thoáng qua (Transient Ischemic Attack - TIA) là tình trạng tạm thời gián đoạn dòng máu đến não, gây ra các triệu chứng như tê yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ hoặc mất thăng bằng. Các dấu hiệu này thường chỉ khoảng vài phút đến dưới 24 giờ rồi biến mất hoàn toàn.

BS.CKI Nguyễn Tấn Sang, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thiếu máu não thoáng qua là yếu tố nguy cơ cảnh báo đột quỵ, không nên chủ quan. Khi xuất hiện dấu hiệu thiếu máu não thoáng qua, người bệnh nên làm 4 việc dưới đây.

Khám chuyên khoa thần kinh

Dù triệu chứng đã biến mất, người bệnh không tự theo dõi tại nhà, nên đi khám chuyên khoa thần kinh sớm. Từ đó, bác sĩ xác định nguyên nhân, phân tầng nguy cơ và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp phòng ngừa đột quỵ.

Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ khám lâm sàng, khai thác tiền sử bệnh và chỉ định các kỹ thuật hình ảnh. Các thiết bị như máy MRI 1.5-3 Tesla, CT 1975 lát cắt hay 100.000 lát cắt có thể đánh giá, tầm soát, phát hiện các tổn thương hay bất thường nhỏ ở não, tim, mạch máu... từ đó phân biệt nhồi máu não, xuất huyết não hay dị dạng mạch máu. Người bệnh cũng có thể được chỉ định siêu âm động mạch cảnh, điện tâm đồ (ECG) hoặc xét nghiệm máu để xác định nguyên nhân như cục máu đông, rối loạn lipid máu, rung nhĩ hoặc các yếu tố nguy cơ khác.

Chụp MRI 3 Tesla giúp phát hiện sớm các bất thường mạch máu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dùng thuốc phòng ngừa theo chỉ định

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ có thể kê các thuốc kháng kết tập tiểu cầu, thuốc kiểm soát huyết áp, mỡ máu hoặc thuốc chống đông nếu người bệnh bị rung nhĩ (một dạng rối loạn nhịp tim). Người bệnh cần tuân thủ dùng thuốc đều đặn, đúng liều, không tự ý ngưng thuốc góp phần giảm nguy cơ tái phát thiếu máu não hoặc đột quỵ. Trong một số trường hợp nặng, bác sĩ có thể can thiệp nội mạch đặt stent hoặc phẫu thuật bóc tách nội mạc động mạch cảnh nếu có tình trạng hẹp nặng động mạch.

Điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt

Người bệnh nên duy trì lối sống và chế độ dinh dưỡng khoa học để phòng tránh đột quỵ. Vận động thể chất đều đặn giúp cải thiện lưu thông máu não, ổn định huyết áp, giảm cholesterol và đường huyết. Người từng bị thiếu máu não thoáng qua nên thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, yoga hoặc bơi lội, ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

Chế độ ăn nên giảm muối, hạn chế đường và mỡ bão hòa, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám và cá béo giàu omega-3. Người bệnh cũng cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và kiểm soát cân nặng để duy trì sức khỏe mạch máu và hệ thần kinh.

Kiểm soát các bệnh lý nền

Theo bác sĩ Sang, sau cơn thiếu máu não thoáng qua, người có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu hoặc rung nhĩ cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo các chỉ số nằm trong ngưỡng an toàn. Bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc hoặc tư vấn thêm các xét nghiệm cần thiết nếu nhận thấy nguy cơ tiến triển.

Người từng bị thiếu máu não thoáng qua cần được theo dõi ít nhất trong vòng ba tháng đầu. Nếu tái xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, nói ngọng, nói khó, tê yếu tay chân, yếu nửa người hoặc nhìn mờ, nhìn đôi, mất thăng bằng..., hãy gọi cấp cứu hoặc đến ngay cơ sở y tế uy tín có cấp cứu đột quỵ để điều trị sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.

