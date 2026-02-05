Thay khớp nhân tạo trong 24 giờ

TP HCMBà Phụng, 58 tuổi, đau nhức khớp gối phải không thể đi lại, được bác sĩ phẫu thuật thay khớp nhân tạo nhanh trong 24 giờ.

Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khe khớp gối của bà Phụng gần như hẹp hoàn toàn, sụn mòn gần hết, thoái hóa khớp độ 4. Hai đầu xương khớp gối ma sát vào nhau làm xuất hiện khuyết lõm ở bề mặt xương chày. Khớp gối có dấu hiệu vẹo trục và biến dạng.

ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Lưu, Trưởng đơn vị Phẫu thuật trong ngày, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, chỉ định bà Phụng thay khớp gối nhân tạo theo chương trình phẫu thuật 24 giờ để giải quyết nhanh cơn đau và khôi phục khả năng đi lại, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị, tránh ảnh hưởng nhịp sinh hoạt dịp Tết.

Bác sĩ Lưu tư vấn tình trạng sức khỏe cho bà Phụng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngay khi nhập viện, bà Phụng được kiểm tra chức năng tim phổi, nội tiết, kiểm soát bệnh nền, tập phục hồi chức năng trước mổ... với những máy móc như máy CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla ứng dụng AI, siêu âm tim... Trong thời gian đó, bác sĩ sử dụng các phần mềm chuyên dụng để lên kế hoạch phẫu thuật chính xác và hiệu quả cao cho người bệnh.

Bác sĩ tiếp cận khớp gối bên phải của bà Phụng thông qua một đường rạch mở ở giữa gối, sau đó loại bỏ sụn và xương bị thoái hóa, tổn thương, thay khớp nhân tạo vào. Cuối cùng, kiểm tra biên độ gấp duỗi và độ vững của khớp gối nhân tạo.

Ngày đầu sau mổ, người bệnh giảm đau đáng kể, bắt đầu tập vật lý trị liệu, xuất viện sau ba ngày. "Nếu biết thay khớp nhanh và nhẹ nhàng thế này, tôi đã mổ từ sớm", bà Phụng nói.

Bác sĩ Lưu cho biết trước đây người bệnh muốn thay khớp gối nhân tạo thường phải nhập viện trước mổ 1-2 ngày, thậm chí lâu hơn, để xếp lịch phẫu thuật, hoàn tất thủ tục và thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu. Hiện, chương trình thay khớp 24 giờ đẩy nhanh các vấn đề tiền phẫu. Người bệnh nên đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế hoặc bệnh viện đa khoa, có các thiết bị hiện đại, giúp đánh giá chính xác tình trạng, phối hợp điều trị nhiều bệnh lý (nếu có) và chuẩn bị tốt nhất cho phẫu thuật. Can thiệp sớm giúp người bệnh, nhất là người cao tuổi, giảm đau, nhanh chóng phục hồi và tránh được các biến chứng nguy hiểm do nằm lâu như viêm phổi, nhiễm trùng tiểu, thuyên tắc mạch máu, đột quỵ...

Phi Hồng

*Tên người bệnh đã được thay đổi