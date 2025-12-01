Thay khớp háng cho người đàn ông cao gần 1,3 m

TP HCMÔng Bình, 50 tuổi, cao 1,29 m, cột sống và khí quản ngắn kèm nhiều bệnh nền, được bác sĩ phẫu thuật thay khớp háng.

Ông Bình đau khớp háng bên phải 3 năm nay, suy giảm khả năng vận động. ThS.BS.CKI Phan Thanh Tân, Trung tâm Chấn thương Chẩn hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết ông Bình bị hoại tử chỏm xương đùi, cần phẫu thuật thay khớp. Song ca bệnh phức tạp và ít gặp vì cùng lúc mắc nhiều bệnh lý. Ông bị chấn thương khi còn nhỏ khiến cột sống gù vẹo, biến dạng, đường thở cũng bị rút ngắn nên không thể vô cảm bằng gây tê, phải gây mê. Quá trình đặt nội khí quản cũng gặp nhiều khó khăn do đường thở ngắn.

Ông Bình mắc bệnh xơ gan do rượu dẫn đến rối loạn đông máu. Theo bác sĩ Tân, quá trình gây mê và phẫu thuật trên nền bệnh xơ gan có thể làm tăng nguy biến chứng như suy chức năng gan, nhiễm trùng, bệnh não gan, suy thận và tử vong. Trong khi đó, tình trạng loãng máu do rối loạn đông máu có thể khiến người bệnh bị mất máu nhiều, khó cầm máu trong lúc mổ. Người bệnh còn từng gãy xương đùi trái do tai nạn giao thông.

Bác sĩ Tân (giữa) cùng êkíp thay khớp háng cho ông Bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ Chấn thương chỉnh hình, Tiêu hóa và Huyết học hội chẩn lần đầu đưa ra phác đồ điều trị nội khoa trong 3 ngày nhằm ổn định các vấn đề về xơ gan và rối loạn đông máu. Cuộc hội chẩn thứ hai, êkíp mổ và bác sĩ Gây mê hồi sức, Hô hấp và Tai mũi họng đưa ra phương pháp vô cảm an toàn cho người bệnh. Song song, bác sĩ dùng phần mềm TraumaCad chuyên dụng để tính toán, tìm ra khớp háng nhân tạo có kích thước và cấu hình phù hợp với cấu trúc cơ thể tự nhiên của ông Bình để tăng tuổi thọ của khớp, có cảm giác tự nhiên khi vận động.

Bác sĩ Tân đánh giá một thách thức nữa trong trường hợp này là khung chậu của người bệnh nghiêng nhiều, dễ trật khớp háng sau mổ, nguy cơ biến chứng tổn thương thần kinh hoặc phải phẫu thuật lại. Để ngăn ngừa biến chứng, bác sĩ lựa chọn phẫu thuật bằng đường mổ SuperPATH nhằm tiếp cận khớp háng mà không cắt cơ và bao khớp, bảo tồn được hệ thống gân cơ phía sau khớp háng. SuperPATH ít xâm lấn, chỉ mở một đường nhỏ khoảng 8 cm trên da, hạn chế tối đa tổn thương các mô mềm, giảm đáng kể nguy cơ mất máu.

Ngày đầu sau mổ, ông Bình giảm đau đáng kể và tập đi, xuất viện hôm sau khi sức khỏe phục hồi tốt. Ông cần tiếp tục tập vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động của chân, điều trị xơ gan và thực hiện lối sống lành mạnh như bỏ thuốc lá, rượu bia...

Tái khám sau một tuần, ông Bình có thể tự đi lại với khung. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hoại tử chỏm xương đùi là bệnh lý có thể gây mất khả năng đi lại nếu không được điều trị kịp thời. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh điều trị đúng giai đoạn và đúng theo chỉ định. Người mắc nhiều vấn đề sức khỏe phức tạp như ông Bình nên đến khám tại các cơ sở y tế đa chuyên khoa để được đánh giá toàn diện và điều trị tối ưu.

Phi Hồng