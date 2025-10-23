Thay khớp gối cho cụ bà bệnh xơ gan

TP HCMBà Chiêm, 80 tuổi, hỏng khớp gối nặng song bệnh nền xơ gan, khó đông máu nên ca mổ thay khớp gối khó khăn.

Kết quả chụp X-quang tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho thấy khớp gối của bà Chiêm đã thoái hóa giai đoạn cuối, sụn khớp bị bào mòn hoàn toàn, hai đầu xương va chạm vào nhau gây đau nhiều và đi lại khó. ThS.BS.CKI Trương Hữu Bảo, Trưởng Đơn vị Chấn thương Chỉnh hình, cho biết phẫu thuật là giải pháp cuối cùng giúp người bệnh hết đau đớn và phục hồi khả năng đi lại.

Bà Chiêm cần được mổ sớm vì tuổi càng cao, khả năng phục hồi càng giảm trong khi nguy cơ biến chứng tăng lên. Song người bệnh bị xơ gan nhiều năm, nếu phẫu thuật nguy cơ tử vong có thể tăng gấp 3-10 lần. Tình trạng này làm giảm tổng hợp các yếu tố đông máu, gây mất máu nhiều trong quá trình phẫu thuật khiến tổn thương gan thêm trầm trọng, thiếu máu cục bộ, giảm máu cung cấp cho gan, theo bác sĩ Bảo.

Xơ gan còn làm tăng rủi ro tử vong khi phẫu thuật do khả năng đào thải độc tố của gan giảm, tăng nguy cơ nhiễm trùng, mất cân bằng dịch và điện giải. Để đảm bảo an toàn cho ca mổ, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hội chẩn đa chuyên khoa, điều trị nội khoa cho bà Chiêm nhằm ổn định các chỉ số. Đồng thời, người bệnh cũng được truyền tiểu cầu nhằm đưa lượng tiểu cầu về bình thường.

Bác sĩ Bảo (trái) và êkíp phẫu thuật thay khớp gối cho bà Chiêm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ sử dụng phần mềm TraumaCad chuyên dụng trong thay khớp để tính toán các kích thước giải phẫu và lựa chọn loại khớp nhân tạo phù hợp với cấu trúc khớp tự nhiên của người bệnh. Bác sĩ mổ bằng phương pháp kinh điển, không cắt gân tứ đầu, hạn chế tối đa cắt xương nên ít mất máu, ít tổn thương trong quá trình mổ và phục hồi nhanh hơn. Êkíp mở một đường ở phía trước gối, tiếp cận, loại bỏ các phần sụn khớp nứt vỡ và xương đã bị tổn thương, thay khớp gối nhân tạo vào. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ cầm máu tối đa để tránh mất máu cho bà Chiêm, kể cả với những mạch máu nhỏ, hạn chế thấp nhất nguy cơ biến chứng.

Ngày đầu sau mổ, bà giảm đau đáng kể, sau 4 ngày xuất viện trong tình trạng ổn định, tự đi lại. Sau khi xuất viện, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị bệnh xơ gan. Bác sĩ Bảo tiên lượng sau một tháng, bà Chiêm có thể gấp duỗi gối, đi lại và sinh hoạt gần như bình thường.

Bà Chiêm tự đi lại với khung tập đi ngay ngày đầu tiên sau mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bảo cho biết thoái hóa khớp là bệnh phổ biến ở người cao tuổi do sự lão hóa của cơ thể. Nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể làm chậm tiến trình phát triển bệnh bằng các phương pháp nội khoa như uống thuốc, tập vật lý trị liệu... Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể phải phẫu thuật để loại bỏ đau, phục hồi đi lại.

Phi Hồng