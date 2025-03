Thai to có đáng lo?

Tôi mang thai tuần 37, siêu âm thai nặng 4,3 kg, được chẩn đoán thai to. Tình trạng này có nguy hiểm không? (Minh Hạnh, 37 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Bình thường thai 37 tuần có kích thước tương đương một trái đu đủ hoặc dưa lưới, với chiều dài khoảng 48,6 cm và cân nặng dao động từ 2,5 đến 3,4 kg. Tuy nhiên, trường hợp con của chị ở tuần thai này ước lượng 4,3 kg, được chẩn đoán thai to. Thai có cân nặng trên 4,5 kg thường có nguy cơ phải mổ lấy thai. Do đó, chị cần theo dõi thai và chọn bệnh viện uy tín để sinh nở.

Thai to không tốt cho thai phụ, gia tăng biến chứng trong quá trình sinh nở. Đối với người mẹ, do thai to, quá trình sinh có thể gây chấn thương, rách âm đạo, tổn thương cơ sàn chậu, chảy máu nghiêm trọng sau khi sinh. Nếu phụ nữ từng sinh mổ hoặc phẫu thuật tử cung lớn, thai to làm tăng nguy cơ vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ. Trong quá trình chuyển dạ, bé có thể kẹt khi sinh qua ngả âm đạo, bị thương do quá trình đỡ sinh. Lúc này bác sĩ phải dùng biện pháp hỗ trợ sinh như kẹp, dụng cụ hút chân không để đưa bé ra ngoài.

Nguyên nhân gây thai to thường do di truyền và tình trạng sức khỏe của thai phụ như béo phì hoặc tiểu đường. Chế độ ăn uống, bồi bổ quá mức khi mang thai cũng có thể khiến cân nặng thai nhi vượt chuẩn. Người mẹ có tiền sử sinh con to, có thể lặp lại ở lần mang thai tiếp theo, thai quá ngày dự sinh. Phụ nữ mang thai ngoài 35 tuổi cũng dễ xảy ra tình trạng này.

Bác sĩ Huy Cường (phải) và êkíp phẫu thuật mổ lấy thai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thai phụ được chẩn đoán thai to cần lưu ý khám thai theo lịch hẹn bác sĩ. Nếu thai phụ bị rối loạn đường huyết cần theo dõi đường huyết, huyết áp, đo tim thai, các dấu hiệu như phù, tăng huyết áp, xét nghiệm nước tiểu. Thai phụ cần tới bệnh viện ngay khi nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, tăng cân hơn một kg trong một tuần. Tập thể dục trong thời kỳ mang thai và ăn chế độ ăn lành mạnh hạn chế đường và tinh bột, kiểm soát cân nặng của thai phụ có thể kiểm soát cân nặng thai nhi.

BS.CKI Nguyễn Huy Cường

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM