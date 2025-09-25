Thai phụ mắc bệnh giang mai mà không biết

Hà NộiChị Thủy, 37 tuổi, mang thai 25 tuần, đi khám phát hiện dương tính với giang mai còn thai nhi chậm phát triển, tràn dịch ổ bụng, gan to.

PGS.TS.BSCKII Lưu Thị Hồng, Phó giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết đa số thai phụ mắc bệnh giang mai sẽ gây phù thai nhi nên được tư vấn chấm dứt thai kỳ.

Gia đình mong muốn tiếp tục giữ thai, bác sĩ điều trị cho chị Thủy bằng kháng sinh penicillin. Đây là phương pháp điều trị duy nhất hiện nay được khuyến cáo an toàn và hiệu quả cho phụ nữ mang thai mắc giang mai. Liệu trình gồm 3 mũi tiêm, mỗi mũi cách nhau một tuần.

Sau ba tuần, tình trạng tràn dịch ổ bụng của thai nhi giảm, cân nặng tăng dần. Đến tuần 36, thai nhi phát triển gần như bình thường, bánh nhau không dày, gan không to, sinh mổ ở tuần 37. Bé trai chào đời nặng 2,7 kg, bú tốt, phản xạ ổn định, xét nghiệm ghi nhận nồng độ kháng thể ở mức thấp, chưa cần điều trị ngay nhưng phải theo dõi định kỳ.

Hiện, sức khỏe chị Thủy ổn định, nồng độ kháng thể đã giảm rõ rệt. Cả mẹ và bé đều cần tái khám đúng hẹn để được kiểm tra, đánh giá và xử trí kịp thời nếu có bất thường.

Các bác sĩ đang chuẩn bị cho ca mổ lấy thai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giang mai là bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn hoặc vết trầy xước da, niêm mạc khi tiếp xúc với dịch tiết từ tổn thương giang mai.

Mẹ bầu mắc giang mai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sảy thai, sinh non, thai chết lưu, phù thai hoặc trẻ sinh ra bị giang mai bẩm sinh, viêm màng não, tổn thương xương khớp... Khi xoắn khuẩn Treponema pallidum xâm nhập, thai nhi có nguy cơ bị viêm động mạch dẫn đến tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám và xét nghiệm tầm soát giang mai trước khi mang thai. Thai phụ cần khám thai định kỳ, kết hợp xét nghiệm máu và phản ứng huyết thanh để phát hiện sớm bệnh lý, xử trí kịp thời.

Hằng Trần

*Tên người bệnh đã được thay đổi