Nguy cơ khiến thai nhi thụ tinh ống nghiệm sinh non

Thụ tinh trong ống nghiệm không trực tiếp gây sinh non mà các yếu tố nguy cơ gồm tuổi mẹ trên 35, bệnh nền, đa thai, cách quản lý và can thiệp thai kỳ.

Bác sĩ CKII Phạm Thị Vạn Xuân, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thông tin trên, giải thích thêm nhiều năm trước, cách tăng khả năng thành công sau chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm (IVF) là chuyển từ 2 đến 3 phôi vào buồng tử cung. Song điều này dễ dẫn đến song thai hoặc tam thai khiến người mẹ có nguy cơ cao chuyển dạ sớm. Đa thai còn làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ như tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, hội chứng truyền máu song thai, rau cài răng lược...

Phụ nữ điều trị IVF thường lớn tuổi. Khi tuổi cao, nguy cơ suy giảm chức năng tử cung, rối loạn nội tiết, bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường... cũng gia tăng, làm tăng nguy cơ sinh non, biến chứng thai kỳ.

Khi mang thai tự nhiên, nội tiết trong cơ thể người mẹ tự điều tiết theo từng giai đoạn. Trong khi có can thiệp IVF, nội tiết cơ thể phụ thuộc vào thuốc bổ sung từ bên ngoài. Nếu không theo dõi và điều trị tốt nội tiết có thể tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Một số rối loạn sinh lý và chuyển hóa thường gặp ở phụ nữ hiếm muộn như nồng độ triglyceride máu cao, rối loạn đông máu, hội chứng buồng trứng đa nang, viêm nhiễm vùng chậu... cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ thai đến đủ tháng. Một số trường hợp cần thực hiện thủ thuật giảm phôi trong đa thai do nguy cơ cao cũng có thể làm tăng nguy cơ chuyển dạ sớm nếu không được theo dõi chặt chẽ.

Tâm lý lo lắng trong suốt thời gian mang thai khiến thai IVF có nguy cơ cao. Áp lực tinh thần, trầm cảm có thể làm tăng nồng độ cortisol, ảnh hưởng lớn đến nồng độ nội tiết của người mẹ, giảm dưỡng chất cung cấp cho thai. Cơ tử cung liên tục co bóp tăng nguy cơ sẩy thai, thai chậm phát triển.

Bác sĩ khoa Sơ sinh đang chăm sóc cho một bé sinh non. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Theo bác sĩ Xuân, với sự tiến bộ của y học hiện đại và quy trình chăm sóc sản khoa toàn diện, nhiều thai phụ IVF duy trì thai kỳ khỏe mạnh và sinh con đủ tháng. Một trong những thay đổi lớn trong chiến lược IVF hiện đại là ưu tiên chuyển phôi đơn thay vì chuyển nhiều phôi cùng lúc. Với những thai phụ có cổ tử cung ngắn, hở eo tử cung hoặc từng có tiền sử sảy thai, sinh non, bác sĩ có thể chỉ định khâu vòng cổ tử cung từ tuần thai 12 đến tuần 16 nhằm tăng khả năng giữ thai đến đủ tháng. Đây là thủ thuật đơn giản, hiệu quả trong phòng ngừa sinh non sớm.

Bác sĩ Xuân khuyên thai phụ IVF cần được theo dõi thai kỳ sát sao, đúng khuyến cáo và chăm sóc đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài siêu âm định kỳ, đo chiều dài cổ tử cung, xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, đánh giá tình trạng bánh rau và lượng nước ối... thai phụ cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ thuốc nội tiết hỗ trợ sau chuyển phôi.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, phù hợp thể trạng, ngủ đủ, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần lạc quan và vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, bơi lội... hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển thai nhi. Thai phụ có thể giải tỏa stress bằng cách nghe nhạc, đọc sách, chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý. Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng, nhất là vùng lưng dưới, xuất huyết hoặc chảy dịch âm đạo, cảm thấy nặng nề vùng chậu hoặc âm đạo, chướng bụng... thai phụ đến cần bệnh viện khám ngay.

Trịnh Mai