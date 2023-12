Thai phụ ho đến suýt sinh non

Hà NộiChị Hương, 31 tuổi, mang thai 26 tuần, ho kéo dài nhưng không uống thuốc vì lo ảnh hưởng thai, khiến tử cung gò dồn dập, dọa sinh non.

Trước đó, khi thai 23 tuần, chị Hương ho, sổ mũi, tưởng cảm lạnh do thay đổi thời tiết nên chỉ giữ ấm, uống nước chanh ngâm mật ong, ho vẫn kéo dài. Đến tuần thai thứ 26, ho không giảm, chị gò tử cung, đau bụng dữ dội, xuất huyết âm đạo, vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.

Bác sĩ giúp thai phụ giảm co tử cung, điều trị ho, tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Ngày thứ ba điều trị, chị giảm ho đáng kể, tần suất cơn gò giảm, thai nhi phát triển ổn định, được xuất viện, khám thai định kỳ.

Ho kéo dài, dữ dội làm tăng cơn gò, dọa sinh non ở thai phụ. Ảnh minh họa: Freepik

Ho là là phản xạ tự nhiên để bảo vệ phổi, giúp làm sạch đường thở. Nguyên nhân gây ho thường do bệnh hô hấp như viêm phổi, lao phổi, cúm, hen phế quản hoặc bị kích thích tại vùng hầu họng. Thạc sĩ, bác sĩ Lã Quý Hương, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết ho kéo dài, liên tục và dữ dội kích thích cơn gò tử cung do thai phụ phải gắng sức để ho. Cơn co nhiều, dồn dập có thể làm tăng nguy cơ sinh non.

Trong quá trình mang thai, sức đề kháng của mẹ bầu suy giảm, kèm theo thay đổi nội tiết tố. Đây là điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể, dễ kích hoạt đợt cấp của những bệnh phổi mạn tính trước đó và gây ho. Khi mang thai, tử cung lớn hơn tạo áp lực lên ổ bụng, gây trào ngược dạ dày - là nguyên nhân gây ho.

"Nhiều thai phụ thường chủ quan khi ho, không khám và sử dụng thuốc vì lo ảnh hưởng tới thai nhi", bác sĩ Hương nói, thêm rằng trường hợp ho do viêm phổi, lao phổi, cúm, hen phế quản... nếu không được điều trị đúng và kịp thời ảnh hưởng đến mẹ và con.

Thai phụ dùng bài thuốc dân gian để điều trị cơn ho nhưng nguyên liệu tự nhiên cũng có thể chứa những dị nguyên gây kích ứng, theo bác sĩ Hương.

Nguyên liệu tự nhiên cũng có thế chứa dị nguyên gây kích ứng cho người mẹ. Ảnh: Freepik

Thai phụ bị ho, kèm với các triệu chứng như sốt, sổ mũi, đau đầu, khó thở, đau ngực, thở khò khè, đau bụng, ra máu âm đạo, ho kéo dài... nên đi khám tại các cơ sở y tế.

Bác sĩ Hương lưu ý mẹ bầu bổ sung vitamin qua chế độ dinh dưỡng hoặc thực phẩm bổ sung, nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động quá sức, tiêm vaccine trước và trong thời gian mang thai, giữ ấm cơ thể để tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa cúm và ho. Thai phụ không tiếp xúc với người đang bị cúm, cảm lạnh hoặc nhiễm virus để phòng lây nhiễm bệnh.

Thai phụ có tiền sử mắc các bệnh phổi mạn tính dễ tái phát các đợt cấp trong thai kỳ. Tránh yếu tố kích thích như mùi lạ, khói bụi, lông thú cưng, theo dõi bệnh mạn tính định kỳ giúp kiểm soát bệnh.

Khuê Lâm

* Tên người bệnh đã được thay đổi