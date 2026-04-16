Thai phụ bị tràn dịch màng phổi

Hà NộiChị Nga, 28 tuổi, ở tuần thai 36 bị đau ngực, rét run, khó thở, bác sĩ chẩn đoán tràn dịch màng phổi.

Kết quả siêu âm màng phổi của chị Nga tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy hai bên có dịch, bên trái khoảng 9,5 mm, bên phải 7,3 mm; màng phổi trơn nhẵn không phát hiện khối bất thường. Chị có tiền sử đái tháo đường thai kỳ, được điều trị bằng Insulin.

Các kết quả xét nghiệm loại trừ thuyên tắc phổi, song cho thấy tình trạng viêm tăng. ThS.BS Nguyễn Thạc Dũng, Khoa Hô hấp, chỉ định theo dõi viêm phổi - màng phổi. Lượng dịch màng phổi ít, không gây chèn ép nên thai phụ không cần tháo dịch màng phổi mà chỉ điều trị bằng kháng sinh. Sau đó, lượng dịch màng phổi giảm dần, triệu chứng cải thiện, không ghi nhận biến chứng.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo mẹ bầu không nên xem nhẹ biểu hiện đau ngực, khó thở. Ngoài viêm phổi - màng phổi, cần loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm như thuyên tắc phổi, viêm phổi không điển hình hoặc bệnh tim mạch, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ như đái tháo đường thai kỳ.

Bác sĩ cho biết dịch màng phổi của thai phụ giảm dần trong ngày tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong những tuần cuối thai kỳ, tình trạng khó thở hoặc đau ngực có thể xuất hiện do thay đổi sinh lý. Tuy nhiên, nếu cơn đau tăng khi hít sâu, kèm khó thở, ớn lạnh hoặc sốt, thai phụ nên đi khám sớm để tìm nguyên nhân chính xác.

Việc chẩn đoán bệnh ở phụ nữ mang thai cần ưu tiên phương pháp an toàn như siêu âm. Chẩn đoán hình ảnh bằng tia X chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ, thai phụ được sẽ dùng áo chì để che vùng bụng.

Thúy Hạnh

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi