Thai phụ bị mạch máu tiền đạo xuất huyết

TP HCMChị Thành, 40 tuổi, mang thai 32 tuần, nhập viện do nhau bám thấp xuất huyết kèm mạch máu tiền đạo, được bác sĩ giữ thai thêm 5 tuần giúp bé chào đời an toàn.

Khi thai 26 tuần, bác sĩ siêu âm thai phát hiện bên trong cổ tử cung của chị Thành có nhiều mạch máu bất thường. Ngày 14/2, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thai phụ bị mạch máu tiền đạo (Vasa previa), là biến chứng thai kỳ nguy hiểm, tỷ lệ ước tính 1/1.200- 1/2.500 ca sinh. Bệnh xảy ra khi mạch máu kết nối của người mẹ và thai nhi chạy qua lỗ trong cổ tử cung hoặc cách lỗ trong cổ tử cung nhỏ hơn 2 cm. Các mạch máu của thai nhi không được bảo vệ trong màng ối, dây rốn. Nếu thai phụ sinh ngả âm đạo, mạch máu này vỡ (do vỡ ối hoặc chèn ép) sẽ gây ra mất máu ồ ạt, thai nhi bị suy thai cấp hoặc tử vong.

Mạch máu tiền đạo được phân thành hai nhóm dựa vào đặc điểm vị trí xuất phát. Nhóm một xuất phát từ dây rốn bám màng, nhóm hai từ bánh nhau đôi hoặc bánh nhau phụ. Ngoài ra, một số trường hợp do vị trí nhau bám bất thường (nhau bám thấp).

Chị Thành còn bị bánh nhau bám thấp. Đến tuần thai thứ 32, chị bị chảy máu âm đạo đỏ tươi lượng vừa kèm cơn gò tử cung nhiều phải nhập viện. Bác sĩ điều trị nội khoa tích cực bao gồm tiêm trưởng thành phổi thai nhi và giảm co. Nếu thai phụ tiếp tục chảy máu phải mổ lấy thai chủ động trước 35 tuần. Sau điều trị, tình trạng chảy máu giảm, chị xuất viện, song đến tuần thai 34 lại tái phát.

"Thai phụ liên tục bị chảy máu liên quan đến nhau bám thấp", bác sĩ Mỹ Nhi nói, giải thích thêm do thai mới gần 35 tuần vẫn còn non yếu, êkíp kéo dài thêm thai kỳ. Thai phụ được đo cơn gò, theo dõi tim thai liên tục, đáp ứng tốt, chảy máu lượng ít và giảm dần. Thai kỳ chạm mốc 37 tuần, bác sĩ mổ chủ động lấy thai, đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai cho chị Thành. Ảnh: Tuệ Diễm

Bé trai chào đời nặng 3 kg, khỏe mạnh. Quá trình mổ, lượng máu mất chỉ khoảng 100 ml, người mẹ không phải truyền máu. Bác sĩ Mỹ Nhi đánh giá chị Thành may mắn được phát hiện sớm tình trạng mạch máu tiền đạo trong quý hai thai kỳ và các bác sĩ theo dõi sát sao.

Bệnh không có triệu chứng cảnh báo, phần lớn chỉ tình cờ phát hiện khi khám thai định kỳ bằng siêu âm. Nhóm phụ nữ có yếu tố nguy cơ cao gặp biến chứng sản khoa này gồm đa thai, dây rốn bám màng, bánh nhau bất thường..., cần được tầm soát tình trạng mạch máu tiền đạo sớm từ quý hai thai kỳ. Thai phụ được chẩn đoán sớm cần quản lý thai chặt chẽ, tùy theo diễn tiến, bác sĩ có kế hoạch mổ lấy thai chủ động từ tuần 34 đến 37 của thai kỳ. Trường hợp không may vỡ ối sớm, có cơn chuyển dạ, thai phụ cần được mổ khẩn để cứu bé.

Tuệ Diễm

* Tên người bệnh đã được thay đổi