Hà NộiChị Sen, 37 tuổi, đau hạ sườn kèm sốt tưởng u trong gan, bác sĩ chẩn đoán thai bám vào gan làm tổ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại một bệnh viện ghi nhận chị Sen tổn thương dưới bao gan kích thước 30x28x17 mm, bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Người bệnh không có dấu hiệu điển hình của thai ngoài tử cung như chậm kinh hay ra máu âm đạo. Bác sĩ Hoàng Mỹ Kim, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, xác định đây là trường hợp thai trong bao gan. Thai làm tổ trong bao gan với tỷ lệ 1/15.000 ca mang thai. Nếu không phát hiện sớm, thai phát triển khiến bao gan vỡ, mất máu ồ ạt, nguy cơ tử vong cao.

Hơn 90% thai ngoài tử cung nằm ở vòi tử cung, số còn lại có thể ở buồng trứng, ổ bụng, phúc mạc, thận hoặc những vị trí đặc biệt khác, theo bác sĩ Kim. Ở bệnh nhân không có triệu chứng sản khoa rõ ràng, thai trong gan thường dễ nhầm với áp xe gan, nang gan, u gan hoặc bệnh lý tiêu hóa.

Ảnh MRI cho thấy khối thai làm tổ trong gan của chị Sen. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cơ chế thai làm tổ ở gan chưa được giải thích rõ ràng, có thể do phôi thai thoát khỏi vòi tử cung, di chuyển vào ổ bụng rồi bám vào gan. Trong giai đoạn đầu, thai vẫn phát triển, nhưng khi đến giữa thai kỳ, nguy cơ vỡ gan, xuất huyết ổ bụng có thể xảy ra. Yếu tố nguy cơ gồm viêm vòi trứng, viêm vùng chậu hoặc đặt vòng tránh thai.

Bác sĩ Kim đánh giá khối thai ngoài tử cung của chị Sen ở vị trí nhạy cảm, phẫu thuật tiềm ẩn nhiều biến chứng. Người bệnh cần điều trị bằng thuốc hóa chất làm tiêu khối thai thay vì mổ. Khi beta-hCG không giảm hoặc khối lớn, nguy cơ vỡ cao, phẫu thuật là cần thiết. Sau điều trị, bệnh nhân được theo dõi liên tục chỉ số beta-hCG để bảo đảm khối thai đã tiêu biến.

Bác sĩ Kim khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị đau bụng kéo dài, kèm sốt nhẹ hoặc rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân cần đi khám.

Thanh Ba