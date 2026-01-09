Testosterone nam giới cao nhất vào thời gian nào?

Hormone testosterone của nam giới biến động theo nhịp sinh học, thường cao nhất vào sáng sớm và giảm dần trong ngày.

Testosterone là hormone sinh dục chính ở nam giới, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành khối cơ, mật độ xương, khả năng sinh tinh và ham muốn tình dục. Nồng độ testosterone trung bình khoảng 10-35 nanomol/lít nhưng không ổn định trong suốt một ngày mà biến động theo nhịp sinh học ngày - đêm.

Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hormone này cao nhất vào khoảng 5h-8h, ngay sau khi thức dậy và thấp nhất vào 18h-23h. Nồng độ testosterone lúc sáng sớm có thể cao hơn 2-3 lần so với buổi chiều tối.

Nồng độ testosterone của nam giới bắt đầu gia tăng khi đi vào giấc ngủ, nhất là ở chu kỳ REM (chuyển động mắt nhanh) và giai đoạn cuối của giấc ngủ đêm. Lúc này, hệ trục não bộ - tuyến yên - tinh hoàn hoạt động mạnh mẽ để phục hồi và sản sinh testosterone, giúp hormone này tích lũy dần và đạt đỉnh vào sáng sớm. Trong ngày, khi nam giới bắt đầu ngày làm việc, đối mặt với nhiều áp lực, hormone cortisol có xu hướng tăng cao gây ức chế và làm giảm nồng độ testosterone. Mức chênh lệch testosterone trong ngày thể hiện rõ rệt hơn ở nhóm nam giới 30-40 tuổi, giảm dần ở người lớn tuổi.

Nồng độ testosterone của nam giới đạt mức cao nhất vào buổi sáng sớm, ngay sau khi thức dậy. Ảnh được tạo bởi AI

Sự thay đổi của lượng nội tiết tố testosterone theo các mốc thời gian trong ngày ảnh hưởng đến mức độ ham muốn tình dục khác nhau ở từng thời điểm. Căng thẳng kéo dài, ít vận động, béo phì, thừa cân, thiếu ngủ, chế độ ăn không hợp lý có thể làm nồng độ testosterone giảm nhanh hơn. Theo bác sĩ Bình, nam giới ngủ 5 giờ mỗi đêm trong một tuần có mức testosterone ban ngày thấp hơn người ngủ đủ 7-8 giờ.

Để duy trì nồng độ testosterone ổn định tự nhiên, bác sĩ Bình khuyên nam giới nên kết hợp nhiều yếu tố như ngủ đủ giấc, vận động hợp lý, ăn uống cân bằng, kiểm soát căng thẳng... Bổ sung các dưỡng chất từ thiên nhiên như Eurycoma Longifolia, thông biển Pháp và hàu đại dương cũng thúc đẩy cơ thể sản sinh testosterone nội sinh cùng với nitric oxide tự nhiên, lâu dài. Hiểu rõ nhịp sinh học của cơ thể giúp nam giới chủ động điều chỉnh chế độ làm việc, nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý, từ đó bảo vệ sức khỏe, phong độ bền lâu.

Đình Diệu