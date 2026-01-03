Ba loại tiếng ồn có lợi cho giấc ngủ

Tiếng ồn trắng, hồng và nâu giúp thư giãn, che lấp các âm thanh xung quanh, trong đó các tần số thấp tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn cho cơ thể.

"Màu sắc tiếng ồn" là thuật ngữ dùng để phân loại các loại tiếng ồn dựa trên biên độ (độ lớn) của các tần số mà tai con người có thể nghe.

Tiếng ồn trắng

Tiếng ồn trắng là sự kết hợp của tất cả các tần số mà tai người có thể nghe, từ 20 Hz đến 20.000 Hz, với âm lượng của các tần số bằng nhau. Nó có khả năng che lấp âm thanh không mong muốn, tạo cảm giác thư giãn, giảm ù tai và hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Tiếng ồn trắng có thể xuất hiện tự nhiên hoặc được tạo ra bằng kỹ thuật số gồm nhiễu sóng truyền hình, radio, nước chảy liên tục, mưa, tiếng vo ve của máy điều hòa, bộ tản nhiệt hay máy hút bụi.

Loại tiếng ồn này giúp ngủ ngon hơn bằng cách che lấp những âm thanh có thể gây gián đoạn giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy tiếng ồn trắng làm tăng cảm giác buồn ngủ, thúc đẩy giấc ngủ liên tục, đặc biệt hữu ích cho người sống ở khu vực đô thị nhiều tiếng ồn.

Tiếng ồn hồng

Tiếng ồn hồng cũng chứa tất cả các tần số mà tai người nghe được (20 Hz-20.000 Hz), nhưng âm lượng của các tần số cao giảm dần, tạo âm thanh nhẹ nhàng, cân bằng hơn tiếng ồn trắng. Nhờ đặc điểm này, tiếng ồn hồng thường dễ chịu và thư giãn, ít gây xao nhãng, nên thường được dùng làm tiếng ồn nền.

Một số nguồn tiếng ồn hồng tự nhiên gồm mưa, gió, thác nước, sông chảy, sóng biển, nhịp tim và tiếng cây xào xạc. Tiếng ồn hồng giúp rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ, cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt khi phát ở mức âm lượng vừa, bắt đầu khi ngủ và có thể để suốt đêm hoặc hẹn giờ tắt.

Tiếng ồn nâu

Tiếng ồn nâu tạo âm thanh trầm, ấm và sâu hơn so với tiếng ồn trắng hoặc hồng. Nó có tác dụng tăng tập trung, phù hợp khi làm việc hoặc trước khi ngủ. Nguồn tiếng ồn nâu phổ biến gồm thác nước, mưa lớn, vòi hoa sen, sóng biển và sấm sét. Phát tiếng ồn nâu khoảng 30 phút trước khi ngủ có thể giúp cơ thể nhận tín hiệu sẵn sàng đi vào giấc ngủ, hỗ trợ nhịp sinh học tự nhiên.

Khi sử dụng tiếng ồn trắng, hồng hay nâu, nên để âm lượng vừa phải, du dương, tốt nhất ≤70 dBA. Tiếp xúc lặp đi lặp lại với âm thanh ≥85 dBA có thể gây hại thính lực.

Anh Chi (Theo Very Well Health)