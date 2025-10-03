Tay cán vá có chữa được không?

Tôi bị tay cán vá từ nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng tay cong gây thiếu tự tin. Có cách nào chữa khỏi không? (Thanh Lam, Tiền Giang)

Trả lời:

"Tay cán vá" là thuật ngữ dân gian dùng để chỉ khuỷu tay bị cong vẹo (vẹo trong hoặc vẹo ngoài). Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc chấn thương khi còn nhỏ nhưng không được điều trị đúng cách, dẫn đến biến dạng khớp và trục tay không thẳng.

Không chỉ đơn thuần là về vấn đề thẩm mỹ, tay cán vá có thể gây đau - mất vững khuỷu, khi biến dạng nặng (đặc biệt là sau gãy xương) có thể giới hạn tầm vận động khuỷu, chèn ép thần kinh. Những biến chứng này thường khởi phát muộn, có thể dẫn đến tê bì, teo yếu cơ bàn tay và ngón tay. Lúc này, người bệnh có thể gặp khó khăn trong vận động và sinh hoạt hàng ngày.

Bạn bị tay cán vá có thể điều chỉnh bằng phương pháp phẫu thuật đục xương chỉnh trục cánh tay. Phẫu thuật này giúp điều chỉnh các biến dạng ở xương và khớp, thường được áp dụng trong trường hợp vẹo trục khuỷu nặng. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sẽ bỏ hoặc thêm vào một mảnh xương hình chêm để điều chỉnh lại trục chi sao cho thẳng, giúp cân bằng lực tác động lên khớp và cải thiện khả năng vận động của người bệnh. Đây là kỹ thuật khá phức tạp, người bệnh nên khám và điều trị tại các cơ sở y tế có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bác sĩ Bửu đánh giá tình trạng tay người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thời gian phục hồi sau phẫu thuật có thể khác nhau ở mỗi người nhưng người trưởng thành thường mất khoảng 3-6 tháng để xương lành và hồi phục cơ bản. Sau khi lành xương, bạn cần thời gian để phục hồi chức năng. Trong thời gian này, bạn nên hạn chế tối đa việc mang vác nặng để tránh chấn thương.

Mức độ cong vẹo trục khuỷu tay ở mỗi người là khác nhau, do đó để có phương pháp điều trị phù hợp, bạn nên đến bệnh viện để bác sĩ khám trực tiếp. Bác sĩ có thể chỉ định thực hiện các chụp chiếu cần thiết như X-quang, MRI để đo đạc và đánh giá tình trạng dây chằng, thần kinh vùng khuỷu, từ đó lên kế hoạch chi tiết trước phẫu thuật.

BS.CKI Huỳnh Ngọc Bửu

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM