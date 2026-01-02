Tăng sản nội mạc tử cung sau hai năm chữa ung thư vú

TP HCMBà Thắm, 54 tuổi, uống thuốc nội tiết sau phẫu thuật để ức chế tế bào ung thư vú phát triển, song thuốc còn có tác dụng giống hormone estrogen gây tăng sản nội mạc tử cung.

Năm 2023, Bà Thắm, phẫu thuật bóc u tuyến vú tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, kết quả giải phẫu xác định ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính. Sau mổ, bà được bác sĩ chỉ định dùng thuốc nội tiết estrogen tại mô vú. Thuốc cần dùng trong 5 năm, nhưng uống được hai năm bà bị chảy máu vùng kín dù đã mãn kinh.

Siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy nội mạc tử cung của người bệnh dày 10 mm, trong khi chỉ số này ở phụ nữ mãn kinh khoảng 2-3 mm. Do bà có xuất huyết tử cung bất thường, bác sĩ chỉ định nạo sinh thiết. Kết quả xác định tăng sản nội mạc tử cung không điển hình.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết tăng sản nội mạc tử cung là tình trạng niêm mạc tử cung tăng sinh quá mức dưới tác động kéo dài của estrogen mà không có sự đối kháng của progesterone, dẫn đến lớp nội mạc dày lên bất thường. Đây là nguyên nhân hàng đầu xuất huyết bất thường sau mãn kinh. Khoảng 25-30% trường hợp tăng sản nội mạc tử cung không điển hình có thể chuyển thành ung thư tử cung nếu không điều trị.

Thuốc nội tiết có công dụng đối kháng estrogen ở mô vú để ức chế tế bào ung thư vú phát triển, nhưng có tác dụng giống estrogen ở nội mạc tử cung gây tăng sản nội mạc tử cung, theo bác sĩ Nhi. Thực tế, nhiều phụ nữ sau điều trị ung thư vú, đặc biệt là nhóm sử dụng nội tiết kéo dài, có nguy cơ cao hơn mắc bệnh lý tử cung như polyp nội mạc tử cung, tăng sản nội mạc, ung thư nội mạc tử cung. Nghiên cứu cho thấy lợi ích điều trị ung thư vú bằng thuốc nội tiết (giảm tái phát, giảm tử vong) vượt trội so nguy cơ ung thư tử cung. Do đó, thuốc vẫn được sử dụng để điều trị chính ung thư.

Kết quả giải phẫu bệnh cho bà Thắm cho thấy tổn thương tăng sinh nội mạc tử cung không điển hình, nguy cơ tiến triển ác tính cao nếu tiếp tục theo dõi bảo tồn. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt tử cung và hai phần phụ giúp loại bỏ nguy cơ tiến triển ung thư do điều trị nội tiết và giải quyết triệt để tình trạng xuất huyết kéo dài.

Do tâm lý sợ sẹo mổ và đau, người bệnh có nguyện vọng phẫu thuật robot. Bác sĩ sử dụng các cánh tay robot Da Vinci Xi linh hoạt, hình ảnh phóng đại 3D, cho phép bác sĩ bóc tách chính xác tử cung, cấu trúc liên quan, hạn chế tối đa tổn thương mô lành.

Bác sĩ Mỹ Nhi ngồi tại buồng điều khiển robot để phẫu thuật cắt tử cung cho bà Thắm. Ảnh: Tuệ Diễm

"Sau phẫu thuật người bệnh có thể tiếp tục điều trị nội tiết theo phác đồ lâu dài mà không còn lo biến chứng tại tử cung", bác sĩ Nhi nói thêm rằng duy trì hay điều chỉnh thuốc cho bà Thắm cần được theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ ung bướu.

Ung thư vú và ung thư nội mạc tử cung là hai bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ. Ung thư vú đứng đầu ca mắc mới ung thư tại Việt Nam năm 2022 theo Globocan. Ung thư nội mạc tử cung cũng phổ biến, có khuynh hướng tăng do kết hợp các yếu tố nội tiết tố (estrogen dư thừa), béo phì, ít vận động, tiểu đường, chế độ ăn nhiều chất béo, thay đổi sinh sản như ít con, kết hôn muộn...

Để phòng bệnh, bác sĩ Nhi khuyến cáo phụ nữ cần khám sức khỏe kết hợp khám phụ khoa định kỳ, giúp tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi