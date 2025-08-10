Tăng cường đề kháng, phòng bệnh cho trẻ thế nào

Trẻ ăn uống lành mạnh, dùng thuốc kháng sinh đúng chỉ định của bác sĩ, tiêm đầy đủ vaccine giúp tăng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh.

Trẻ có sức đề kháng và hệ miễn dịch chưa phát triển toàn diện nên dễ bị các tác nhân như virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng xâm nhập, gây bệnh như cảm cúm, viêm phổi, tiêu chảy... dẫn đến biến chứng nặng. BS.CKII Nguyễn Thị Minh Hiền, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hướng dẫn những cách dưới đây giúp tăng sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch cho trẻ.

Tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch

Đây là biện pháp chủ động kích thích cơ thể trẻ tạo ra kháng thể đặc hiệu. Nhờ đó, khi trẻ tiếp xúc với mầm bệnh tật, hệ miễn dịch phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, hạn chế nguy cơ mắc bệnh, giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi

Trẻ dưới 6 tháng tuổi nên bú sữa mẹ hoàn toàn bởi đây là nguồn dinh dưỡng tự nhiên giúp tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất. Với trẻ lớn, phụ huynh nên áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học, đầy đủ đạm, chất béo, tinh bột, vitamin, khoáng chất. Bố mẹ nên cho trẻ ăn đa dạng rau xanh, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa..., khẩu phần hợp lý. Trẻ uống đủ nước (gồm nước từ canh, sữa, nước lọc); tránh nước ngọt có gas, thức ăn nhanh, thực phẩm chứa nhiều đường hoặc chất bảo quản.

Bác sĩ Hiền khám cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bổ sung men vi sinh

Men vi sinh chứa lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện chức năng tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất tốt, tăng cường hệ miễn dịch. Men vi sinh cũng làm giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, đầy bụng... Trẻ cần bổ sung men vi sinh đúng cách, theo hướng dẫn của bác sĩ.

Sử dụng thuốc kháng sinh theo đúng chỉ định của bác sĩ

Thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn, không hiệu quả với virus. Khi tự ý dùng thuốc kháng sinh hoặc lạm dụng thuốc kháng sinh, bệnh không giảm, dẫn đến kháng kháng sinh, suy giảm hệ miễn dịch, tiêu diệt vi khuẩn có lợi trong đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa. Bố mẹ chỉ cho trẻ dùng kháng sinh khi bác sĩ chỉ định.

Cho trẻ vận động ngoài trời

Trẻ vui chơi ngoài trời sẽ học cách thích nghi, hình thành khả năng phòng vệ tốt trước vi khuẩn và virus. Các hoạt động ngoài trời còn giúp trẻ vận động nhiều hơn, cải thiện tuần hoàn máu, hô hấp, hỗ trợ phát triển trí tuệ, kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, cần đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ, phù hợp với độ tuổi.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân

Trẻ rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đánh răng súc miệng với nước muối sinh lý đều đặn hai lần mỗi ngày, tắm rửa sạch sẽ. Bé nên cắt móng tay gọn gàng và hạn chế đưa tay lên vùng mặt, dụi mắt, ngoáy mũi, vệ sinh các vật dụng cá nhân... giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với tác nhân gây bệnh.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc giúp trẻ tiết ra hormone tăng trưởng phát triển não bộ, chiều cao, củng cố hệ miễn dịch, phục hồi năng lượng sau một ngày hoạt động. Việc này còn giúp trẻ tăng khả năng tập trung, ghi nhớ, ổn định cảm xúc, từ đó học tập và vui chơi hiệu quả. Ngược lại, thiếu ngủ có thể khiến trẻ dễ cáu gắt, mệt mỏi, giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, dễ mắc bệnh. Bố mẹ cần tập cho trẻ thói quen đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ thời gian phù hợp lứa tuổi.

Tạo môi trường sống lành mạnh

Trẻ tránh các khu vực có khói thuốc lá giúp hạn chế nguy cơ khói thuốc độc hại ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Phụ huynh nên thường xuyên dọn dẹp, khử khuẩn không gian sống và khu vực vui chơi của trẻ nhằm loại bỏ nguy cơ gây hại, tạo môi trường sinh hoạt an toàn.

Khám sức khỏe định kỳ

Điều này là cần thiết để theo dõi sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ. Qua các lần khám, bác sĩ đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tiêm phòng, tư vấn chế độ sinh hoạt phù hợp, từ đó hệ miễn dịch của trẻ được củng cố, phát triển toàn diện.

Đơn Thương